MONTEMONACO – È stato celebrato nella giornata di ieri, sabato 10 settembre, l’85esimo anniversario del sacrificio del Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovanni Pazzaglia, caduto in Africa Orientale nel 1937. Presente alla celebrazione anche la signora Anna Maria Pazzaglia, nipote del caduto, ed il Sindaco Francesca Grilli.

Segue il comunicato del Comando Provinciale di Ascoli:

”Nel pomeriggio di sabato 10 settembre 2022, il Sindaco di Montemonaco, Dottoressa Francesca Grilli, e la sua Amministrazione Comunale hanno organizzato una sobria ma sentita cerimonia per commemorare l’85° anniversario del sacrificio del Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare Giovanni Pazzaglia, caduto in Africa Orientale nel 1937,nell’estremo tentativo di difesa della Stazione Carabinieri da locali forze ribelli, al quale è stata dedicata l’omonima via, lungo la quale è stata posizionata una targa commemorativa, scoperta nel corso della cerimonia dalla stessa Sindaca e dal Generale di Brigata Fabiano Salticchioli, Comandante della Legione Carabinieri Marche, che ha inteso presenziare per conferire ancora maggiore solennità all’evento, onorare la memoria del militare e rendere omaggio ai familiari presenti, fra i quali la signora Anna Maria Pazzaglia, nipote del caduto, che ha indossato la sua medaglia per la cerimonia.

Nel suo intervento, la Sindaca ha ricordato la figura esemplare del Carabiniere Pazzaglia, rimarcando poi la fondamentale quotidiana presenza dell’Arma dei Carabinieri anche nelle più remote realtà territoriali, punto di riferimento per popolazione ed Autorità. Ha fatto seguito il Generale Salticchioli, che ha voluto con sé la Signora Pazzaglia, quale segno concreto di attenzione e profondo rispetto riguardo la figura dello zio Giovanni, Eroe dell’Arma dei Carabinieri che, ieri come oggi, continua a costituire presidio imprescindibile dello Stato.

Alcuni bambini del locale centro educativo hanno poi mostrato alcuni disegni elaborati per l’occasione e recitato alcune poesie scritte da loro sulla figura dei Carabinieri. Alla cerimonia hanno presenziato anche altri rappresentanti istituzionali, fra i quali il Vescovo di San Benedetto del Tronto, Monsignor Carlo Bresciani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giorgio Tommaseo, il neo giunto Comandante della Compagnia di Ascoli Piceno, Capitano Oscar Caruso, e quello della Stazione di Montemonaco, Maresciallo Capo Massimo Fabiani, rappresentanti della Sezione Carabinieri in congedo di Comunanza, del 235° Reggimento dell’Esercito e delle polizie locali.

I brani musicali sono stati eseguiti dalla banda di Santa Vittoria in Matenano. La popolazione ha partecipato numerosa e commossa, nel ricordo del suo amato Eroe”.

