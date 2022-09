Si ribadisce che nella situazione attuale di precarietà delle fonti di approvvigionamento non si esclude che potranno verificarsi temporanei disservizi in tutto il territorio gestito

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 12 settembre, dalla Ciip.

La Ciip spa comunica che, visto l’attuale andamento climatico che ha comportato una lieve riduzione dei consumi di utenza, si procederà alla sospensione delle chiusure notturne nei serbatoi del territorio gestito sottoposti a chiusura nelle scorse settimane.

Si ribadisce che permangono le condizioni che hanno comportato la dichiarazione del LIVELLO DI ALLARME – codice ROSSO – 3° STADIO – 3° FASE considerata l’evidente fluttuazione delle condizioni climatiche e tenendo conto dell’attuale evidente trend di decrescita delle sorgenti principali.

La Ciip si riserva, quindi, alla luce dell’esito dei monitoraggi sulle condizioni di disponibilità idrica, della domanda idrica da parte delle utenze e dell’andamento climatico, di valutare le giuste misure atte a garantire un’equa distribuzione della scarsa risorsa idrica disponibile.

ZONE SOTTOPOSTE ALLA SOSPENSIONE DELLE CHIUSURE NOTTURNE

La popolazione residente nelle aree d’influenza sotto elencate sarà interessata dalla sospensione dall’interruzione notturna, a partire da mercoledì 14 settembre dalle ore 22:

SERBATOIO soggetto a chiusura COMUNE AREA di influenza SERVIGLIANO CURETTA Servigliano Zona Curetta SANTA VITTORIA CAPPELLONE Santa Vittoria in M. Centro abitato FERMO SAN GIROLAMO Fermo Zona San Girolamo FERMO GIROLA Fermo Zona Girola MONTE GIBERTO CASTELLETTA Monte Giberto C.da Castelletta e parte c.da Ete LAPEDONA PAZZAGLIA LAPEDONA Centro urbano – c.da San Michele e limitrofe ORTEZZANO VALDASO (CAMPO SPORTIVO) Ortezzano Zona Valdaso e limitrofe CASTORANO PARCO RIMEMBRANZA Castorano Centro urbano – San Silvestro – Gaico VILLA EUSEBI Spinetoli Frazione Pagliare del Tronto SAN BARNABA Offida Centro Urbano Offida CAPPUCCINI NUOVO Offida Zona Cappuccini PIAZZA CASTELLO Acquaviva Picena Centro Urbano e dintorni SAN VINCENZO Acquaviva Picena Contrada San Vincenzo e Colle in su BITOSSI Monteprandone Frazione Centobuchi e Stella di Monsampolo COLLE GIOIOSO Monteprandone Frazione Centobuchi

Si ribadisce che nella situazione attuale di precarietà delle fonti di approvvigionamento non si esclude che potranno verificarsi temporanei disservizi in tutto il territorio gestito.

La Ciip spa ricorda inoltre agli Uffici pubblici, all’utenza civile, commerciale, produttiva e sanitaria, di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti ad autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non siano ancora attivati o non si disponga degli stessi, di provvedere alla loro immediata installazione/messa in esercizio.

