ASCOLI PICENO – È stato prorogato di una settimana il termine per la presentazione delle candidature al bando per il Servizio civile regionale. Infatti la Regione ha comunicato che ci sarà tempo fino a giovedì 22 settembre per fare domanda, esclusivamente per via telematica, completa di curriculum vitae autocertificato, utilizzando il sistema informatico SIFORM2 all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it. Il Comune di Ascoli mette a disposizione otto posti tra Ufficio cultura e Biblioteca comunale, e altri 4 all’Ufficio relazioni con il pubblico, con riferimento al settore della comunicazione. Inoltre, altri 4 sono previsti posti nel Settore dei servizi sociali e altri 13 distribuiti tra i Comuni di Acquasanta, Arquata, Folignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta. I progetti avranno una durata di 10 mesi con 25 ore settimanali, per un assegno mensile di 444,30 euro.

