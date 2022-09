COLLI DEL TRONTO – È stata celebrata questa mattina alle ore 12 dall’Arcivescovo S.E. Rev.ma Mons. Gianpiero PALMIERI presso la Chiesa di S. Felicita di Colli del Tronto, la funzione religiosa in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Alla Santa Messa hanno partecipato il Prefetto di Ascoli Piceno Dott. Carlo De Rogatis, il Questore di Ascoli Piceno Dott. Vincenzo Modeo, il Procuratore Capo della Repubblica Dott. Umberto Monti, il Sindaco di San Benedetto del Tronto Dott. Antonio Spazzafumo, l’assessore Dott.ssa Donatella Ferretti del Comune di Ascoli Piceno, l’assessore del Comune di Colli del Tronto Dott.ssa Lucia Cori, il presidente della CCIAA Dott. Gino Sabatini, il comandante del 235° reggimento Col. Marcello Di Mauro, il Ten. Col. Dell’Arma dei Carabinieri Pompeo Quagliozzi, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dott.ssa Francesca Romallo, il comandante della Capitaneria di Porto C.F. Alessandra Di Maglio, il comandante del gruppo Carabinieri Forestali Ten. Col. Giovanni Luzi, il comandante del gruppo della Guardia di Finanza Ten. Col. Vincenzo Tartaglia , il presidente dell’Ordine degli Avvocati Dott. Tommaso Pietropaolo, i comandanti della Polizia Locale di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, l’ingegner Vannarelli del Corpo dei Vigili del Fuoco, i familiari delle vittime del dovere, i rappresentati delle associazioni ANPS, ASSOARMA, ANPI oltre a personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con le rispettive famiglie.

