MONSAMPOLO DEL TRONTO – È stato inaugurato sabato 1 ottobre un nuovo parco giochi in Via Mattei, nel quartiere “California”, nei pressi della Salaria. L’intervento ha permesso di realizzare su un’area pubblica uno spazio adibito al gioco, con l’obiettivo di riqualificare il quartiere e di creare punto di aggregazione e di svago per famiglie e bambini.

Il nuovo parco giochi ha una superficie di circa 600 metri quadrati ed è attrezzato con diversi giochi adatti a tutte le fasce d’età, con una pavimentazione anti trauma in gomma colorata e con un impianto di irrigazione programmabile e a scomparsa. Inoltre, il parco è stato abbellito anche da un murales realizzato a mano libera dall’artista Maria Cristina Pompei e ispirato alla favola di Peter Pan.

“Con soddisfazione consegniamo alla nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – un nuovo spazio per i più piccoli, in cui giocare e ritrovarsi in sicurezza e tranquillità. Un’opera importante che rappresenta un altro passo verso l’obiettivo di rendere il Comune di Monsampolo sempre più a misura di bambino e di ragazzo. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo completato i lavori di riqualificazione e restyling delle nostre Scuole e nel prossimo mese di novembre attiveremo la sezione Primavera”.

All’inaugurazione del parco, finanziato interamente con fondi di bilancio e realizzato dalla ditta Ecoservice, è intervenuto anche Don Luca Censori che ha benedetto i presenti e la nuova struttura.

