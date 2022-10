ASCOLI PICENO – Annunciato il cartellone della XV edizione di “Ascolinscena 2022-2023“, la rassegna di commedie del Teatro PalaFolli, organizzata dalle compagnie amatoriali Castoretto Libero, DonAttori e Li Freciute con la collaborazione della Compagnia dei Folli.

Otto gli appuntamenti, tutti alle ore 21, al Teatro PalaFolli, che ospiterà sei spettacoli in concorso, un debutto fuori concorso e la serata di Avis In Corto, da quattro anni concorso gemellato con la Serata di Premiazione di Ascolinscena, in cui tre corti teatrali, selezionati tra quaranta lavori giunti da tutta Italia, saranno giudicati dal pubblico per vincere la Goccia d’Oro. Anche per l’edizione 2022-2023, Ascolinscena ha ricevuto il sostegno di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e della Fainplast srl, cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori e del Palafolli.

Ecco il calendario degli spettacoli: sabato 5 novembre fuori concorso Castoretto Libero (Ascoli Piceno) in “Il colore V”; sabato 19 novembre Compagnia Grocà (Castellana Grotte – Bari) in “Legami sconnessi”; sabato 3 dicembre Compagnia I Marrucini (Chieti) in “Se tì lu curagge…mò, curreme appresse!”; sabato 21 gennaio La Bottega dei RebArdò (Roma) in “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”; sabato 4 febbraio La Piccola Ribalta (Pesaro) in “Questi fantasmi”; sabato 11 febbraio Compagnia dell’Eclissi (Salerno) in “L’acquario”; sabato 4 marzo Lucky Company (Roma) in “Questa volta te lo dico che…ti amo”; sabato 18 marzo Avis In Corto – concorso di Corti Teatrali a tema libero in collaborazione con Avis Provinciale di Ascoli Piceno e, a seguire, le Premiazioni Ascolinscena.

Da lunedì 3 ottobre fino al 14 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti ed esercitare il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, mentre a partire dal 24 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per ogni spettacolo.

Costi: Abbonamento (8 spettacoli): € 70,00; biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Per informazioni: www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19).

