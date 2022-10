Eramo: “Penso che oggi abbiamo dato la risposta che cercavamo, abbiamo avuto più occasioni, quando non riesci a vincere, non devi perdere”

ASCOLI PICENO – Al “Vigorito” termina 1 a1, la gara valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B.

Un pareggio che sta stretto ai bianconeri che sicuramente avrebbero potuto arrotondare il risultato nella prima frazione, dopo il gol del vantaggio l’Ascoli domina ma non morde. Nella ripresa i cambi di mister Cannavaro cambiano il Benevento che si rianiamo e punge in avanti mettendo sotto pressione la difesa bianconera.

Ascoli sale a quota 9 punti in classifica, il Benevento a quota 8, esordio per Cannavaro sulla panchina dell streghe che dimostra di saper leggere la partita e riesce a sistemare in corsa la squadra.

Bucchi schiera un iniziale 3-5-2 con Dionisi titolare per la prima volta da inizio stagione, in campo subito anche Quaranta. Modulo equilibrato che dona all’Ascoli forma ma anche sostanza. Vantaggio giusto con Eric Botteghin al sesto minuto di testa su punizione di Falasco, poi le manovre offensive bianconere sono sempre ben articolate ma poco incisive tanto che Gondo lascia il posto a Mendes già ad inizio ripresa. Poi girandola di cambi del Benevento che mettono il turbo con Simy e Farias, quest’ultimo è poi l’autore del pareggio al 47esimo. Mister Bucchi cambia in un 3-4-3 a trazione anteriore per provare a portare a casa i 3 punti inserendo anche Bidaoui e Ciciretti, le occasioni arrivano con Mendes che in acrobazia sfiora il gol, miracoloso Paleari, tutto poi fermo per un fuorigioco inesistente, i bianconeri reclamano anche un penalty nel finale per una mano di Letizia.

Mister Bucchi: “Rammarico, per quello che abbiamo fatto potevamo ambire alla vittoria. Atteggiamento diverso rispetto a quello delle ultime due gare che ci hanno visto perdere per questo motivo. Con le sconfitte ci si analizza e ci si conosce c’è stata coesione. Iniziato un nuovo campionato ho visto tante cose positive. Mi è piaciuto chi ha giocato, chi è entrato e anche chi è rimasto fuori. Ho dei ragazzi per bene e ottimi calciatori. Abbiamo dominato il primo tempo tante occasioni anche per raddoppiare. Loro alla prima palla in area ci hanno fatto gol non ci siamo disuniti abbiamo creato altre occasioni da gol non è arrivata la vittoria ma ci portiamo via un buon punto e un’ottima prestazione. Un modulo diverso di iniziare come occupazione degli spazi abbiamo fatto meglio delle altre gare. Ci sono stati una decina di minuti nella ripresa dove ci siamo allungati, con due punti abbiamo più riferimenti in avanti, un’Ascoli che spero di vedere sempre così nello spirito. Sul Benevento? Per me è un piacere tornare qui sono andato via col magone per un’annata bella abbiamo assaporato la serie A poi una serata maledetta ha rovinato tutto ma non il ricordo che ho di questa città e società e delle persone che vivono con grande passione. Ho visto un Benevento ottimo, con un organico forte, un campionato difficile. ”

Eric Botteghin: “Molto contento per il gol e per noiN el primo tempo abbiamo giocato alla grande, ho fatto gol su punizione di Falasco, un’azione provata in settimana. Nella ripresa il Benevento ha iniziato meglio, poi siamo tornati noi. L’atteggiamento deve essere sempre quello avuto oggi, peccato per aver portato a casa solo il pareggio. Primo tampo alla grande poi loro hanno iniziato bene il secondo tempo ”.

Mirko Eramo, ex di turno: “Ho avuto l’occasione per segnare l’1-2, un tiro rasoterra, ma è stato bravo il portiere avversario a neutralizzare. Penso che oggi abbiamo dato la risposta che cercavamo, abbiamo avuto più occasioni, ma credo che quando non riesci a vincere, non devi perdere”.

Cronaca e tabellino qui

