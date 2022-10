ASCOLI PICENO – Come ogni anno, puntuale come un orologio, ritorna la Festa del Cioccolato artigianale.

È il quarto ottobre consecutivo che i maestri di Choco Amore tornano nella storica Piazza del Popolo dando sfoggio del meglio della loro produzione.

Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre una tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare didattica e intrattenimento.

In questo lungo week end autunnale sarà possibile immergersi nell’inebriante gusto del cioccolato artigianale e degustare prodotti genuini, senza conservanti che solo alla festa del cioccolato si possono trovare.

Con il graditissimo Patrocinio del Comune l’evento itinerante leader nel settore, oltre ad essere il format gastronomico più famoso d’Italia è anche il più apprezzato dalle Amministrazioni Locali nonché dal pubblico, perché propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini.

Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come mostra-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di qualità. Questa produzione, rigorosamente artigianale, tramandata da padre in figlio, è gestita secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima ed ogni pezzo realizzato diventa un pezzo unico.

Sui banchi le opere dei nostri migliori artigiani cioccolatieri in cui si potranno trovare anche forme stravaganti uniche al mondo, borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri, tutto rigorosamente in cioccolato.

