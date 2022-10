Venerdì 14 ottobre, alle ore 9,30, presso l’istituto Ulpiani, verrà celebrato il successo dei due progetti europei in cui i giovani sono stati i veri protagonisti, in un incontro che rappresenta un momento importante per diffondere i risultati ottenuti attraverso le testimonianze dei beneficiari del programma stesso.

ASCOLI PICENO – Europe Direct Regione Marche e l’associazione Alma, sua partner, in collaborazione con l’Istituto Agrario e Alberghiero “Ulpiani” di Ascoli Piceno, festeggiano gli Erasmus Days. L’ attuale edizione è dedicata all’Anno europeo dei Giovani.

Venerdì 14 ottobre, alle ore 9,30, presso l’istituto Ulpiani di Ascoli Piceno, verrà celebrato il successo dei due progetti europei “Eco friends” e “Poles, Italians, two brothers” in cui i giovani sono stati i veri protagonisti. Dal 3 al 14 ottobre , infatti, l’I.I.S. Ulpiani di Ascoli Piceno ha ospitato 40 studenti polacchi, insieme ai loro docenti, nell’ambito dei due Progetti Europei “Eco friends” e “Poles, Italians, two brothers”. Le due classi, provenienti da una scuola secondaria di Wieruszow e da una di Wielun, hanno seguito, insieme ai ragazzi dell’Ulpiani, due differenti percorsi: uno presso l’Istituto Agrario nel quale sono state trattate tematiche relative all’ecologia e all’ambiente; l’altro presso l’Istituto Alberghiero, dove gli studenti coinvolti si sono messi in gioco per scoprire le tradizioni dei due popoli, in quel legame storico che li vede appunto “fratelli”.

Promossi da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+, con il patrocinio della Commissione europea, gli Erasmus days rappresentano, dunque, un momento importante per diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il programma, confrontarsi con altri partecipanti, informare sulle opportunità, sui suoi valori e su quelli dell’Unione europea attraverso le testimonianze dei protagonisti e dei beneficiari del programma stesso. Diversi sono stati gli obiettivi raggiunti nel corso di questa esperienza, ma i più importanti sono stati sicuramente la scoperta di rapporti di amicizia autentica e la consapevolezza di essere cittadini europei al di là della propria nazionalità.

