OFFIDA – Linfa, Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche organizzano

un evento fuorisalone in occasione della partecipazione alla fiera Sial di Parigi, che si terrà lunedì 17 ottobre.

La serata è pensata come un momento di incontro e presentazione dei prodotti regionali, a cui parteciperanno autorità istituzionali, giornalisti e blogger del settore food/turismo, operatori ho.re.ca. italiani in Francia (come ristoratori, boutique enogastronomiche italiane), professionisti del settore

viaggi e influencer.

A questi partecipanti si intende offrire una degustazione informale di alcune tipicità marchigiane realizzate presso il ristorante italiano Tosca di Parigi, accompagnata da una

esposizione e presentazione dei prodotti e da un’introduzione al territorio, alla sua storia e ai

suoi luoghi, per fornire un’ampia panoramica della regione.

Lo scopo dell’evento verte sulla promozione delle Marche come terra di prodotti di eccellenza,

in accordo con la campagna regionale che, a partire dall’Expo Dubai 2022, utilizza il marchio Marche Land of Excellence nelle attività promozionali estere, finalizzato ad esaltare un territorio che

dà origine a prodotti “eccellenti” in diversi settori e a livello mondiale. Ulteriore obiettivo è presentare i prodotti agroalimentari marchigiani di alta qualità collegandoli al territorio e alle bellezze

turistiche e naturali, favorendo un’attività di networking tra le aziende partecipanti alla collettiva e

i presenti.

Saranno ben 13 le aziende presenti in degustazione tra i soci del Consorzio Vini Piceni: Velenosi,

Ciù Ciù, Simone Capecci, Domodimonti, Cantina Offida, Saladini Pilastri, Clara Marcelli, Tenuta La Riserva, Ama Aquilone, Colli Ripani, La Canosa, San Giovanni, Terre d’Arengo.

L’evento si terrà proprio il prossimo lunedì, dalle 18.30 alle 21, nel cuore pulsante della Francia,

a Parigi, presso il ristorante italiano Le Castille, sito a rue Cambon 33-37.

Soddisfatto il Presidente del Consorzio Giorgio Savini: “La partecipazione a un evento di tale portata rappresenta un momento importante non solo per il Consorzio e per i suoi soci, ma per tutte le

Marche. Si tratta di un’occasione fondamentale per far conoscere le sue eccellenti tipicità, specie

dopo anni in cui i viaggi e gli scambi sono stati, per forza di cose, bloccati”.

Il Consorzio di Tutela Vini Piceni nasce nel 2002, con l’obiettivo di valorizzare la produzione

enologica del Piceno. Ad oggi, la realtà del Consorzio è composta da 56 soci, tra aziende agricole e

cantine Picene, per un totale di circa 700 viticoltori coinvolti, e può vantare un vino DOCG,

l’Offida, il DOCG più diffuso delle Marche, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, e tre vini

DOP, cioè il Rosso Piceno (anche nella tipologia Superiore), il rosso maggiormente prodotto nella

regione, il Falerio (anche nella tipologia Pecorino) ed il Terre di Offida nelle versioni Passerina

Spumante e Passito. Nell’anno trascorso sono state circa 7,5 milioni le bottiglie prodotte.

