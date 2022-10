Domenica 16 ottobre avrà luogo l’iniziativa “E-BIKE: fra i calanchi grigio-azzurri” organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva di Appignano.

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 16 ottobre avrà luogo l’iniziativa “E-Bìike: fra i calanchi grigio-azzurri” organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva di Appignano.

L’iniziativa, che è già sold out, inizierà alle ore 9 in Piazza Umberto I e si svilupperà in un percorso di difficoltà media, con una durata di circa 4 ore.

Il territorio comunale di Appignano del Tronto, fortemente caratterizzato dalla presenza del fenomeno dei calanchi, occupa una notevole superficie, con una estensione di circa 23 chilometri quadrati. Il migliore mezzo per conoscere ed apprezzare le peculiarità del territorio appignanese, scoprendone i paesaggi e gli scorci più belli, è sicuramente la mountain bike, ed in particolare quella a pedalata assistita, la cosiddetta e-bike, che consente una più ampia partecipazione dei cittadini.

Durante il percorso, infatti, ci saranno delle soste panoramiche che consentiranno ai partecipanti di godere appieno della vista delle montagne, delle colline, dei paesi limitrofi fino al Mar Adriatico.

Il gruppo sarà assistito da alcuni componenti del team organizzatore, Asd Polisportiva Appignano del Tronto, composto da persone qualificate che amano lo sport e conoscono il territorio. Le bici elettriche verranno fornite dall’organizzazione stessa.

Al termine della passeggiata ci sarà un AperiBike presso il Ristorante Santa Lucia, in modo da poter assaggiare anche le eccellenze enogastronomiche locali.

