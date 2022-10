CASTEL DI LAMA – Piceno sugli scudi.

Giovedì 20 ottobre presso la dimora Borgo Storico Seghetti Panichi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “6 dimore in cerca d’autore”.

Sei splendide dimore storiche della Vallata del Tronto diventano protagoniste del progetto di valorizzazione e promozione culturale e turistica “6 dimore in cerca d’autore” che trae la sua forza dalla potenza evocativa del cinema. Sei cortometraggi ambientati in sei dimore storiche – alcune ancora in fase di restauro post sisma – prodotti da giovani professionisti locali, per valorizzarle con un linguaggio coinvolgente e contemporaneo.

L’evento di presentazione è iniziato con una breve visita guidata del Borgo Storico Seghetti Panichi, per poi passare alla visione dei trailer dei sei cortometraggi e agli interventi programmati, e concluso con un aperitivo a base di prodotti tipici, nello splendido giardino del Borgo.

L’obiettivo del progetto è stimolare il territorio a ripartire dalla propria cultura e dalla propria storia, che è anche la storia delle dimore stesse, esaltandone le peculiarità architettoniche e le eccellenze artistiche, al fine di rafforzarne l’identità culturale e dare risalto a tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Il progetto nasce dall’unione di tre realtà dell’imprenditoria culturale, creativa e turistica, che insieme hanno voluto dare vita ad un progetto di rinascita e nuova valorizzazione per il territorio: il Gruppo Appy, agenzia di marketing e consulenza specializzata nel supportare la ripresa e l’innovazione delle aziende locali, Borgo Storico Seghetti Panichi, rappresentato da Stefania Pignatelli – coordinatrice del circuito delle dimore storiche della Vallata del Tronto e delle associazioni coinvolte operanti nel campo della tutela e valorizzazione di dimore e giardini storici, e lo studio fotografico FForFake Comunicazione Visiva di Marco Biancucci.

Le 6 dimore storiche coinvolte sono:

Palazzo Saladini di Rovetino (centro storico di Ascoli Piceno), la prima dimora a diventare protagonista del corto “ La Cortese ”, regia di Federica Biondi, scritto da Leonardo Accattoli;

Palazzo Recchi Franceschini (Castignano), location de “ La Ruota ” diretto da Giordano Viozzi con la sceneggiatura di Claudio Balboni;

a Palazzo Bufalari (Offida) è stata girata la dramedy “ Come Monicelli ”, cortometraggio tratto dalla sceneggiatura di Emanuele Mochi;

Castel di Luco (Acquasanta Terme), in cui è stato girato il cortometraggio “ L’amore non cantarlo ” diretto da Edoardo Ferraro e scritto da Leonardo Accattoli, una commedia silenziosa sul tema del matrimonio;

Borgo Storico Seghetti Panichi (Castel di Lama) set di “ Giardino cielo terra ”, un corto di Paolo Consorti, scritto da Emanuele Mochi;

Villa Cicchi (Abbazia di Rosara – Ascoli Piceno), location dell’ultimo cortometraggio girato, “ Quando arriva l’estate ” diretto da Gianluca Santori e scritto da Claudio Balboni.

Il progetto è quindi finalizzato alla realizzazione di attività coordinate di promozione turistica innovativa e di qualità, come la creazione di itinerari ed esperienze in dimora, promossi a livello internazionale dal Expirit, società di destination marketing specializzata nella valorizzazione delle aree rurali e dei borghi italiani.

La coproduzione tra Piceni Art For Job – rappresentata dal presidente Sandro Angelini – Yuk!Film di Damiano Giacomelli e Sushiadv. di Giordano Viozzi, ha reso possibile il coinvolgimento di professionisti locali tra cui tre diversi sceneggiatori, sei registi e moltissime maestranze marchigiane.

Attraverso i valori dell’autenticità, la riscoperta del locale, e soprattutto grazie al matrimonio con la filiera cinematografica, sarà possibile proiettare il prodotto turistico sui mercati internazionali e offrire una fruizione nuova del territorio. In questo contesto, le dimore storiche saranno il fiore all’occhiello di un sistema di accoglienza turistica che si fonda sulla qualità culturale.

Importanti partner di progetto sono Cna Cinema e Audiovisivo Marche, l’associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Marche, impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico – artistico delle Marche, l’Associazione Garden Club La Marca Verde, specializzata nella valorizzazione di giardini e luoghi verdi del Piceno e Piceni TV, web TV specializzata nei reportage di approfondimento dedicati alle risorse culturali del Piceno e delle Marche.

Per aggiornamenti, immagini, video di backstage esclusivi, curiosità ed eventi, sono disponibili i canali Facebook e Instagram di @dimoreincercadautore, il canale YouTube Art For Job Production per i trailer ufficiali, e il sito www.dimoreincercadautore.it.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.