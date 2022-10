ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale n. 681 del 20/10/2022, considerata la necessità di assicurare una libera circolazione pedonale lungo la via San Serafino da Montegranaro in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale ordina:

per i giorni di domenica 30 ottobre dalle ore 08 alle ore 18; lunedì 31 ottobre dalle ore 13 alle ore 18; martedì 1° novembre dalle ore 08 alle ore 18; mercoledì 2 novembre. dalle ore 13 alle ore 18,

in Via S.Serafino da Montegranaro, tratto Via G. Verdi – Civico Cimitero, il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei Taxi e dei bus del Servizio Urbano (START) e il divieto di sosta rimozione coatta;

il divieto di circolazione con esclusione dei mezzi START e dei Taxi in Via G.Verdi per il tratto compreso fra la Via S.Serafino da M. e Via G.Pergolesi;

il divieto di circolazione veicolare sulla corsia di accesso in direzione Via A.Vivaldi posta allo svincolo semaforizzato di Via Bengasi;

il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato ovest del piazzale nella zona antistante l’ingresso pedonale ai nuovi lotti;

il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del Cimitero;

il doppio senso di circolazione in Via G.Tebaldini onde permettere il transito da e per il parcheggio antistante l’ingresso della parte nuova del Civico Cimitero, limitatamente alla disponibilità di posti liberi;

la revoca della corsia preferenziale bus realizzata in Via G.Tebaldini nonché il divieto di circolazione a tutti i veicoli sulla bretella di collegamento tra la medesima via e la Via S.Serafino da Montegranaro;

Dal rispetto delle limitazioni sopra imposte, fatto salvo quanto disposto ai punti “4 e 5”, sono esclusi gli automezzi delle seguenti categorie che potranno, pertanto, raggiungere le zone interdette con accesso da Via Circonvallazione Ovest – Via G.Tebaldini: i residenti della zona Caprignano e località limitrofe; proprietari di fondi rustici ubicati nelle suddette zone; i volontari della San Vincenzo De Paoli; gli addetti ai vari servizi presso il Civico Cimitero; i Frati Cappuccini; fioristi e vivaisti della zona limitrofa al Cimitero; per la giornata del 2 novembre dalle ore 13 alle ore 18 i religiosi e i rappresentanti delle varie Confraternite in occasione dello svolgimento della Santa Messa presso il Civico Cimitero

di istituire altresì, il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato nord del piazzale antistante gli ingressi della parte vecchia del Cimitero nei giorni ed orari di seguito specificati, si precisa che per le ore antimeridiane del giorno 2 novembre 2022 tale spazio è riservato alla sosta dei veicoli al seguito della Cerimonia di Commemorazione dei Caduti in Guerra:

L’Amministrazione comunale autorizza:

per i giorni di domenica 30 ottobre dalle ore 08 alle ore 18; lunedì 31 ottobre dalle ore 13 alle ore 18; martedì 1° novembre dalle ore 08 alle ore 18; mercoledì 2 novembre dalle ore 8 alle ore 18

la possibilità della svolta a sinistra in Via G.Tebaldini a favore dei soli automezzi del Servizio Urbano “START” provenienti dalla Via Circonvallazione Ovest, (lato ponte), per poter raggiungere il parcheggio del cimitero antistante l’ingresso dei nuovi lotti.

L’ordinanza può essere scaricata all’indirizzo: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21566

