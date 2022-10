ASCOLI PIENO – Un grande risultato per il programma “Art Rider“, che vede un ascolano, Paolo Fazzini, tra i suoi autori.

Parte stasera 26 ottobre, infatti, su Rai 5, alle ore 21,15, questo format alla ricerca dei luoghi d’arte meno conosciuti d’Italia, condotto da Andrea Angelucci, archeologo, guida turistica e travel designer, con la regia di Francesco Principini, i testi di Paolo Fazzini, Chiara Vannoni e dello stesso Andrea Angelucci. Il format originale di Gioia Avvantaggiato e Paolo Fazzini, prodotto da GA&A Productions, in collaborazione con Rai Cultura, è giunto alla sua terza edizione con sei nuove puntate, ognuna dedicata alla scoperta di bellezze artistiche nascoste. Sempre fedele al modello di viaggio eco-sostenibile e con l’obiettivo di incentivare il turismo nazionale, Andrea Angelucci porta nelle case degli italiani luoghi e capolavori simbolo della magnificenza del nostro paese. Le nuove mete toccheranno il Friuli, il Molise, il confine fra la Basilicata e la Puglia e, novità di quest’anno, come lo scorso anno, Art Rider farà tappa nelle Marche, per evidenziare le bellezze del nostro territorio. Come sempre, il fidato compagno di viaggio sarà il taccuino di Angelucci, un diario nel quale disegna e dipinge dettagli delle opere d’arte per lasciare traccia di ciò che incontra nei suoi viaggi.

