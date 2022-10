ASCOLI – In collaborazione con l’associazione nazionale Adq – Autodemolitori di Qualità, aderente a Confcommercio, la struttura formativa della Confcommercio Picena ha realizzato il corso nazionale Pes-Pav per addetti alla manutenzione di veicoli elettrici, a cui hanno partecipato ben 31 allievi provenienti da molte città italiane, quali Udine e Catania, per citare le più distanti geograficamente.

Nel corso di due giornate full-time, per un totale di 16 ore, gestite sia on-line che in presenza nell’aula formativa dell’Associazione ad Ascoli Piceno, il docente, Ing. Roberto Paoletti, Vice Dirigente Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha affrontato in dettaglio la materia, fornendo tutte le informazioni per eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione e di riparazione, visto che le batterie hanno spesso tensioni superiori a 120 V, con rischi di shock elettrici, ustioni ed anche incendi.

Tutti i corsisti, tranne due, sono risultati idonei al test finale delle competenze acquisite, con generale soddisfazione. Sono in programmi altri corsi specializzati mirati al miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aziende, tematica sulla quale la Confcommercio picena è da anni impegnata nella formazione di titolari e dipendenti, oltre che nell’assistenza tecnica.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.