ASCOLI PICENO – In programma ad Ascoli Piceno uno spettacolo nuovo e originale.

Sabato 12 novembre, alle ore 21, al teatro PalaFolli, andrà in scena per la prima volta nel nostro territorio “Harp & Tap”, uno spettacolo unico nel suo genere, in cui Adriano Sangineto e Ilaria Suss si esibiranno in un inedito connubio artistico tra arpa celtica e tap dance. Con suoni e ritmi dalle colorazioni inaspettate, spaziando da una grottesca maschera della commedia dell’arte fino al ritmo pulsante di un ragtime anni ’30, i due artisti daranno vita ad una performance frizzante e di grande impatto, alternando i ruoli in scena e dimenticando ogni tipo di connotazione precostituita.

Adriano Sangineto è un musicista specializzato in arpa celtica, compositore e arrangiatore. Ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Milano, dove si è laureato in clarinetto e composizione sperimentale. Fin dalla tenera età ha iniziato a respirare musica nell’ambiente della liuteria paterna di Michele Sangineto, dove è venuto a contatto con numerosi musicisti tra cui Nicanor Zabaleta, Alan Stivell, Derek Bell, Carlos Nunez. Nel 2002 ha iniziato a suonare l’arpa celtica da autodidatta, intraprendendo la via della sperimentazione libera negli ambiti musicali più disparati: dalla musica antica a quella moderna, passando per la musica classica, il new age, il pop e rivalutando la musica popolare italiana ed europea con arrangiamenti originali. Ha all’attivo tredici incisioni discografiche come solista e in gruppo e numerose collaborazioni con artisti del panorama italiano ed europeo.

Ilaria Suss ha iniziato a muovere i primi passi di danza fin da piccolissima, ma è dopo il diploma presso l’accademia “MTS musical the school” che ha cominciato la sua avventura professionale. Dopo le esperienze come ballerina in televisione e piccole parti nella prosa come attrice, nel 2004 è entrata nella Compagnia della Rancia nel cast di “Pinocchio”. Si è esibita sia in Italia che all’estero in numerosi musical come Cabaret, Pinocchio, Happy Days, Grease. E’ docente di tip tap e musical jazz in diverse scuole.

Ingresso € 12,00 Ingresso ridotto € 8,00 (per iscritti a scuole di musica, conservatori musicali, scuole di danza, corsi di teatro, corsi Palafolli )

Per informazioni e biglietti: www.palafolli.it // 0736 352211

