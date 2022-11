OFFIDA – Inaugurato l’11 novembre il Progetto Generativity_lab: lezioni e partite libere di scacchi e dama presso la sede di Vicolo Rota 28 di Offida. Si terrà tutti i venerdì.

Il Club Offida Scacchi, dopo Ascoli Piceno e San Benedetto, riparte dopo la pandemia con la sua sede storica, dove venne fondato, 20 anni fa, da 10 soci allora capitanati da Giuseppe Amadio. Attualmente il presidente è Arsen Palestini.

Al momento attuale, il club è anche Associazione di Promozione Sociale nel Terzo Settore e conta circa 40 iscritti, tra cui numerosi candidati Maestri e la delegata provinciale della Fsi Piera Palestini.

Il progetto Generativity_Lab, realizzato con i fondi Otto per mille della chiesa Valdese, attraverso laboratori di educazione sociale e creativa e con una azione trasversale di supporto psico-emotivo, intende promuovere il benessere e la crescita di bambini e ragazzi residenti nei comuni del cratere sismico. L’associazione Cose di questo mondo Aps, capofila del progetto, da sempre realizza attività finalizzate a costruire relazioni di giustizia, pace e solidarietà dal livello locale a quello globale.

“Siamo felici – commentano il Sindaco Luigi Massa e l’Assessore allo Sport Cristina Capriotti – della ripresa in maniera permanente delle lezioni di scacchi e dama. Nelle due annualità trascorse, l’Amministrazione, grazie alla collaborazione con la Us Acli Marche e ai fondi regionali intercettati, ha coinvolto ha avvicinato un nutrito gruppo di giovani a una disciplina sportiva che nel nostro territorio vanta una lunga tradizione e che è di indubbia importanza: disciplina, pazienza, concentrazione e creatività solo alcuni dei benefici. Per molto tempo le attività erano rimaste sospese e la cerimonia di riapertura di oggi, segna una nuova ripresa nella sede di Vicolo Rota, di cui siamo orgogliosi”.

Saranno garantite lezioni gratuite ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado presso la sede di Offida che resterà quindi aperta tutti i venerdì dalle 17 alle 19.

