ASCOLI PICENO – Nuovo evento culturale ad Ascoli Piceno, organizzato dal comune di Ascoli, dai Musei Civici e dalla libreria Rinascita.

Martedì 15 novembre, alle ore 17, presso la Pinacoteca Civica, lo scrittore Costantino d’Orazio presenterà il suo libro “L’Avventura di Michelangelo” edito dal Battello a Vapore. Dialogheranno con l’autore il professor Stefano Papetti, curatore delle civiche collezioni, lo scultore Giuliano Giuliani ed Eleonora Tassoni, referente della Libreria Rinascita. L’evento proseguirà con un approfondimento sulla scultura attraverso una visita guidata gratuita alle più rappresentative opere scultoree della Pinacoteca Civica e un’attività didattica itinerante.

Costantino d’Orazio da oltre vent’anni esplora e racconta l’arte attraverso programmi radiofonici, televisivi, conferenze e pubblicazioni. Famosi i suoi libri dedicati ad artisti quali Caravaggio, Raffaello, Vincent Van Gogh e Leonardo e i suoi volumi sull’arte e le bellezze artistiche, come L’arte in sei emozioni (2018), Vite di artiste eccellenti (2021), Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma (2022) e molti altri.

L’ultimo successo editoriale dello scrittore e storico dell’arte romano, “L’Avventura di Michelangelo”, racconta la genialità di Michelangelo Buonarroti descrivendo la sua longeva e straordinaria carriera artistica. Il libro, narrato in prima persona, descrive le quattro fasi della vita di Michelangelo, momenti che lo scrittore paragona alle stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Grazie a un linguaggio chiaro e scorrevole, il lettore può immergersi nei pensieri e nelle più intime riflessioni che l’artista riservava sulle sue opere come la Pietà, il Tondo Doni, il Giudizio Universale, il Mosè e la Pietà Rondanini, può conoscere le storie delle committenze come, ad esempio, di Lorenzo De Medici, di Agnolo Doni o di Papa Giulio II della Rovere e lasciarsi trasportare dai racconti di straordinaria quotidianità, come il ritrovamento del gruppo scultoreo del Laocoonte nel 1506. D’Orazio invita, quindi, a riscoprire la tenacia, il coraggio e la maestria di un artista che ha insegnato a intere generazioni di studenti e artisti.

“Irrequieto, sanguigno, coraggioso, fin da bambino Michelangelo Buonarroti coltiva un desiderio: raccontare storie ed emozioni attraverso sculture, quadri e affreschi. Dall’età di dodici anni, non c’è giorno in cui non prenda un pennello per dipingere o un martello per scolpire, cercando di far sembrare viva ogni figura. Ogni sua creazione rappresenta una nuova avventura, una sfida in cui dimostrare il suo talento e la sua immaginazione. Molti lo considerano un uomo burbero, un personaggio con cui si finisce sempre per litigare, un artista dal carattere impossibile. In realtà, Michelangelo è un ragazzo dal cuore grande, un fratello generoso, un figlio attento, un maestro che ama l’avventura e non teme di correre i rischi che la vita gli pone. Anche quando sbaglia, cerca sempre una soluzione, se cade ha il coraggio di rialzarsi, di fronte ai nemici non ha paura di affermare le sue idee. Quelle che ancora oggi riconosciamo nelle sue opere immortali, dalla Pietà agli affreschi della Cappella Sistina, dal Mosè al Giudizio Universale”.

L’ingresso è libero.

