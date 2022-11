CASTEL DI LAMA – Appuntamento all’insegna del matching tra imprese in programma mercoledì 16 novembre, quando i giovani imprenditori della Cna Ascoli Piceno si ritroveranno in una serata conviviale dedicata al business e alla conoscenza reciproca.

Stringere nuovi rapporti con potenziali partner commerciali, dando vita a sinergie potenzialmente vincenti comodamente seduti a tavola: quello di “Eat to Meet” è un format ormai collaudato, che per l’occasione l’associazione territoriale di Ascoli ha scelto di riproporre negli spazi de “La casa delle api” di Castel di Lama, cornice ideale per condividere idee, progetti, riflessioni ed eventuali dubbi di persona, senza il bisogno di ricorrere – almeno per una sera – alle opportunità offerte dal digitale e dallo smart working.

Dopo oltre due anni all’insegna delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, in un momento storico cruciale per la ripresa delle attività economiche e un progressivo ritorno alla normalità, la Cna di Ascoli Piceno punta sul contatto umano per offrire ai giovani imprenditori e a tutti gli interessati l’opportunità di conoscersi dal vivo e fare squadra in un contesto informale, con l’obiettivo di dar vita a una rete di contatti preziosi, da coltivare nei mesi a venire per il bene delle nuove attività imprenditoriali.

Tre portate per tre cambi di posto, in modo da consentire a tutti di dialogare e scambiare pareri con gli altri partecipanti nel corso della serata. Al termine dell’evento, poi, imprenditore riceverà un catalogo digitale con descrizione e riferimenti di tutte le imprese presenti.

«Il Piceno può contare su giovani imprenditori preparati e molto determinati, che come associazione cerchiamo di sostenere e affiancare in un percorso di condivisione volto a stimolare la creazione d’impresa – dichiara Monica Fagnani, responsabile Giovani imprenditori Cna Ascoli Piceno -. Le sfide del presente e del futuro vanno affrontate lavorando di squadra, dando vita a una rete di idee e imprenditori che cerchiamo ogni giorno di promuovere attraverso iniziative come “Eat to Meet”, l’occasione ideale per conoscere e farsi conoscere tra gli addetti ai lavori del territorio».

«La relazione con gli altri imprenditori costituisce un aspetto fondamentale di ogni buon progetto aziendale – sottolinea Selene Re, presidente Giovani imprenditori Cna Marche -. L’idea di una cena B2B nasce dall’esigenza di mettere a confronto chi fa impresa, scambiare referenze e alimentare relazioni a lungo termine basate sulla fiducia reciproca, continuando a crescere con il sostegno della CNA, l’esperienza diretta di realtà aziendali consolidate e le proposte innovative degli imprenditori di domani».

Si riporta di seguito il programma della serata.

Ore 20: registrazione degli ospiti

Ore 20.20: presentazione della serata

Ore 20.30: inizio cena

Ore 22.30: chiusura cena e speech finale

Ore 22.45: vino cotto, castagne, musica e tanti nuovi contatti da acquisire

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto entro martedì 15 novembre. Il costo del menù completo è di 30 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0735/658948, 346/5771578 (Monica), 3280851122 (Selene) o compilare il form online disponibile all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZdDgQMnKlX8MUX457_98Rg-a-Ke12rQBYghkvI5i81qEb3w/viewform?usp=pp_url.

