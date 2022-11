La prestazione di Sabiri è comunque da elogiare come la sua splendida punizione, per i tifosi del Picchio un’abitudine vedere queste perle del calciatore ora in forza alla Sampdoria.

ASCOLI PICENO – L’ex giocatore dell’Ascoli, impegnato ai Mondiali in Qatar con il suo Marocco, realizza un gol da cineteca nella gara contro il Belgio.

Una gioia che dura poco perche la Fifa a posteriori cambia il tabellino di Belgio-Marocco, finita 0-2.

La punizione battuta da Abdellhamid Sabiri, che beffa il belga Courtois porta in vantaggio la squadra marocchina ma il tocco decisivo ai fini della realizzazione è di Roman Saiss.

La prestazione di Sabiri è comunque da elogiare come la sua splendida punizione, per i tifosi del Picchio un’abitudine vedere queste perle del calciatore ora in forza alla Sampdoria. Il suo gol era entrato nella storia come prima rete realizzata dal Marocco su punizione diretta.

