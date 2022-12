ASCOLI – Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Giornata della Trasparenza amministrativa. Il prossimo martedì 13 dicembre il Comune organizzerà alcuni incontri formativi per i dipendenti e aprirà nuovamente le porte ai cittadini.

Con inizio alle ore 9.30, nella Sala della Ragione a Palazzo dei Capitani, si apriranno i lavori con i saluti del Sindaco Marco Fioravanti, del Prefetto Carlo de Rogatis e del Responsabile della Trasparenza Segretario Generale Vincenzo Pecoraro.

Alle ore 10 inizierà l’incontro online rivolto al personale comunale e tenuto dagli esperti della società (che gestisce il sistema della redazione atti) che spiegheranno ai presenti la nuova alberazione della trasparenza amministrativa gestita dal software Civilia Next. Al termine, alle ore 12, nella sala Massy, sempre a Palazzo dei Capitani, i referenti della Trasparenza analizzeranno la bozza del nuovo regolamento sugli accessi.



A Palazzo dell’Arengo, invece, si svolgeranno le iniziative aperte al pubblico.

Dalle ore 10 alle 12, il Segretario Generale sarà disponibile a ricevere i cittadini nel suo ufficio per raccogliere osservazioni e per spiegare le attività poste in essere dall’Amministrazione per contrastare la corruzione e per rendere maggiormente trasparente l’attività amministrativa.

Allo stesso orario (10-12), questa volta presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (sempre in piazza Arringo), due addetti al portale comunale saranno a disposizione dei cittadini per una dimostrazione sulle modalità di navigazione all’interno del sito istituzionale per la fruizione dei servizi. Particolare attenzione verrà data alla struttura e ai contenuti degli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione della Trasparenza amministrativa.

