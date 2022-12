A ricreare l’atmosfera natalizia saranno le luminarie, i laboratori per bambini, i concerti e tanti altri appuntamenti da non perdere. Un programma ricco e variegato

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Da sabato 10 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023, Monsampolo del Tronto riscopre la magia del Natale, con il programma di eventi “Natale con i fiocchi” organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali. A ricreare l’atmosfera natalizia saranno le luminarie, i laboratori per bambini, i concerti e tanti altri appuntamenti da non perdere. Un programma ricco e variegato con attività sia per i grandi che per i più piccoli.

“Ringrazio tutte le associazioni – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – che si sono adoperate insieme a noi per la realizzazione del programma degli eventi natalizi, che ci testimoniano ancora una volta il percorso di condivisione e collaborazione instaurato in questi anni tra il Comune e le realtà presenti sul territorio. Ci attendono diverse iniziative in questo mese e ci auguriamo che tutte le iniziative vengano apprezzate dalla comunità e da chi deciderà di visitare il nostro borgo”.

Tra gli eventi: “Aspettando il Natale”, organizzato in collaborazione con l’Acams (Associazione commercianti e artigiani di Monsampolo e Stella) il 18 dicembre in Piazza Falcone e Borsellino, con il Villaggio di Natale con spettacoli, animazione per bimbi, giochi in legno, la sfilata musicale con acrobati, equilibristi e giocolieri vestiti da elfi e le musiche natalizie con la Santa Claus Brass band; il Concerto di Capodanno del 1 gennaio presso il Teatro comunale del quintetto di fiati “Mélange d’ Ages”, con l’artista monsampolese Ermanno Maoloni; “Aspettando la Befana” di venerdì 6 gennaio, organizzato in collaborazione con l’ACAMS e il Circolo culturale ricreativo Monsampolese, con la Befana che si calerà dal campanile della Chiesa di Maria SS. Assunta.

Di seguito il programma completo degli eventi.

10 DICEMBRE

Piazza Marconi dalle 10/13 e dalle 15/18

RACCOLATA FONDI TELETHON a cura della Running Team de lù Mont

11 DICEMBRE

Piazza Marconi dalle 10/13 e dalle 15/18

RACCOLATA FONDI TELETHON a cura della Running Team de lù Mont

17 DICEMBRE

Maria SS. Madre della Chiesa ore 16:00

LUCE DELLA PACE DA BETLEMME arrivo della fiaccola in Parrocchia

a cura delle Associazioni parrocchiali

Bocciodromo dalle 9:00 alle 12:30

SAGGIO FINALE PROGETTO BOCCE a cura della Polisportiva Spazio Stelle

18 DICEMBRE

Piazza Falcone e Borsellino ore 15:00

ASPETTANDO IL NATALE in collaborazione con ACAMS

(Associazione commercianti e artigiani di Monsampolo e Stella)

21 DICEMBRE

CartolibrElia ore 15:30

STORIE SOTTO L’ALBERO in collaborazione con l’Associazione Stelle a Colori

Palazzetto dello Sport ore 16:30

SAGGIO DI NATALE a cura di Asd Piccoli Azzurri

Ex Stazione dalle 9:00 alle 19:00

CASETTA DI BABBO NATALE a cura di Kairos ODV e l’Associazione Radici Solidali

(la casetta rimarrà aperta durante tutto il periodo natalizio)

22 DICEMBRE

Ex Stazione dalle 9:00 alle 19:00

CASETTA DI BABBO NATALE a cura di Kairos ODV e l’Associazione Radici Solidali

Teatro Comunale ore 20:30

SAGGIO DI DANZA SCUOLA MILO’ a cura della Polisportiva Spazio Stelle

23 DICEMBRE

Piazza Marconi ore 21:00

CAMMINATA DEI BABBI NATALE a cura della Running Team de lù Mont

Bocciodromo dalle 9:00 alle 12:30

SAGGIO FINALE PROGETTO BOCCE a cura della Polisportiva Spazio Stelle

24 DICEMBRE

Bar Locanda Storica ore 15:30

STORIE SOTTO L’ALBERO in collaborazione con l’Associazione Stelle a Colori

28 DICEMBRE

Palazzetto dello Sport dalle 8:00 alle 20:00

FUTSAL CHRISTMAS FRIENDS Quadrangolare Regionale di Calcio a 5

a cura della Polisportiva CSI STELLA

CartolibrElia ore 15:30

STORIE SOTTO L’ALBERO in collaborazione con l’Associazione Stelle a Colori

1 GENNAIO

Teatro Comunale ore 18:00

CONCERTO DI CAPODANNO Quintetto di fiati “Mélange d’ Ages”

5 GENNAIO

Salone Parrocchiale ore 20:00

CENA CON DELITTO a cura dell’Azione Cattolica

6 GENNAIO

Piazza Roma ore 15:00

ASPETTANDO LA BEFANA in collaborazione con ACAMS e Circolo culturale ricreativo Monsampolese

8 GENNAIO

Bocciodromo Sant’Egidio ore 16:00

TOMBOLATA in collaborazione con Associazione Sant’Egidio 1972

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.