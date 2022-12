Analisi a cura di Chiara Poli ospite del Tg sport Emilia Romagna, in onda sul canale 15 del digitale terreste su 7GOLD.

ASCOLI PICENO – Approfondimento settimanale sulle vicende del Picchio in onda sul TG7 SPORT sul canale 15 del digitale terreste su 7GOLD.

Rubrica settimanale nella quale andiamo a trattare nello specifico le partite dell’Ascoli calcio, il campionato di serie B e un focus sulla giornata successiva.

Pareggio coin il Genoa a reti inviolate per il Picchio col rimpianto di aver sprecato una triplice occasione da gol nel finale coin Dionisi che centra il palo poi Gondo e Collocolo che non riescono ad infilare in rete.

Ascoli rianimatosi comunque dopo la sconfitta col Pisa, il rientro seppur in corso di capitan Dionisi a riaccesso l’attacco bianconero, un buon Giovane a centrocampo e una difesa solida con un ottimo Guarna hanno contribuito alla conquista di un punto importante vista la classifica molto corta.

Il Genoa ha poi confermato Alberto Gilardino in panchina, almeno fino al match del 26 dicembre contro il Bari, il tecnico ha conquistato 4 punti in due gare.

I bianconeri riprenderanno la preparazione martedì alle ore 14:30 al Picchio Village in vista della prossima partita di Campionato, in programma domenica al “Marulla” di Cosenza. Penultima sfida prima della sosta.



ANALISI ASCOLI-GENOA NEL VIDEO al minuto 4.40 collegamento con Chiara Poli

