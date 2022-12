Rielezione per acclamazione del Presidente Alberto Petranzan e riconferma di Tullio Luciani alla carica di consigliere nazionale per il quinquennio 2022-2027.

ASCOLI – Il grottammarese Tullio Luciani già Presidente Fnaarc della provincia di Ascoli Piceno e Vice Presidente Confcommercio della delegazione di San Benedetto del Tronto, consolida così la rappresentanza di agenti e rappresentanti di commercio del Piceno anche a livello nazionale.

“È per me un grande onore poter continuare a rappresentare i colleghi del settore anche a livello nazionale. – afferma Tullio Luciani – La presenza nel Consiglio Nazionale mi consentirà di interagire direttamente con i vertici dell’Associazione, perchè sono molteplici gli argomenti sui quali lavorare; dal rinnovo degli accordi economici collettivi alla crescita dell’e-commerce che ha necessariamente modificato il nostro contesto di lavoro e per il quale quindi deve essere garantito il diritto delle provvigioni per gli ordini comunque effettuati dall’agente e chiusi online.”

“Come Fnaarc Ascoli Piceno – aggiunge Luciani – vogliamo inoltre porre particolare attenzione al tema della mobilità e del miglioramento del traffico sull’Autostrada A14, dove negli ultimi anni le problematiche sono esplose, creando enormi difficoltà lavorative a tutti i colleghi che, a causa dei notevoli ritardi e dei continui blocchi del traffico, hanno subito importanti perdite di fatturato e disservizi nella gestione del rapporto con la clientela. Contestualmente, sottolineo con forza la centralità dell’ Agente di Commercio, vera spina dorsale dell’economia della nostra Nazione, capace di sviluppare circa il 70% del Prodotto Interno Lordo. Infine, è necessario rafforzare formazione e professionalità, che devono sempre più contraddistinguere la nostra categoria sia ad Ascoli Piceno che a livello nazionale .”

