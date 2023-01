OFFIDA – Entusiasmo, applausi e grande partecipazione per il concerto di Saluto al Nuovo Anno della PicenOrchestra, che si è tenuto, a ingresso gratuito, martedì 3 gennaio, alle ore 19, al teatro Serpente Aureo di Offida, con il patrocinio della città di Offida.

La PicenOrchestra, sodalizio musicale costituitosi all’interno dell’associazione di volontariato I Girasoli Odv per iniziativa del Maestro Alessio Giuliani, il direttore artistico, ha al suo attivo diverse partecipazioni a importanti manifestazioni e a trenta concerti realizzati nel Piceno, oltre a varie Masterclass per orchestra e musica di insieme.

Diretta dal Maestro Angelo Lalla, l’orchestra, composta soprattutto da giovani e giovanissimi elementi, ha regalato al folto pubblico presente un programma che ha spaziato dalla musica classica all’opera, proponendo all’ascolto diversi brani celebri e amati da tutti: da Barcarolle di Offenbach al Concerto per 4 Violini in Si minore di Vivaldi, dalla Danza ungherese n. 5 di Brahms a quella della Fata Confetto dell’Overture dello Schiaccianoci di Chajkovskij, dal celebre Can Can di Offenbach all’aria Toreadores della Carmen di Bizet, dal Blue Danube di Strauss al famosissimo brano del Brindisi della Traviata di Verdi, in cui si sono anche esibiti il tenore Franco Neroni e la soprano Alessia Allevi, per chiudere, come è ormai tradizione nei concerti di Capodanno, con la nota Marcia di Radetzky di Strauss.

