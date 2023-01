ASCOLI PICENO – Riprende l’attività letteraria e artistica dell’associazione Alchimie d’Arte.

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 gennaio, alle ore 16,30, presso la “La sala dei Savi” a Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dove Roberto Mengoni, ex ambasciatore italiano in Tanzania, coordinatore per la migrazione regolare e la mobilità internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri d’Italia, presenterà la sua ultima opera letteraria dal titolo “Parole senza lingua”. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, Presidente di Alchimie d’Arte, ed Enrica Consorti, dirigente responsabile artistica di Alchimie d’Arte. Esporranno i loro dipinti, gli artisti Teresa Annibali, Katia Minervini, Carina Pieroni, la voce recitante sarà quella di Danilo Amici.

Il libro: La musica è la principale mercanzia tra i pianeti della Via Lattea, sul finire del XXII secolo. I musicisti terrestri sono i migliori e la Great Gig in the Sky di Mia, Lupo e Isabella è la più grande della galassia. In crisi creativa e sull’orlo dello scioglimento, la banda viene invitata su Alesia, dove gli abitanti vivono sugli alberi di un’immensa città-foresta. Ma dietro il concerto si nascondono intrighi e misteri che possono mettere in pericolo i musicisti e tutto il pianeta. Prima dell’arrivo di Mia e della sua banda, il pianeta Alesia era completamente sconosciuto alla Terra, nonostante si trovi ad appena 200 anni luce di distanza. L’unico resoconto è il seguente, che appare scritto da persone che hanno solo sorvolato il pianeta senza preoccuparsi di stabilire una comunicazione: “Lo popolo de Aleziana esservi formato da penzose scimmie in forma de humano che dimorano su li arbori mangiando tutto il giorno noci et frutta senza dedicarsi ad occupazione veruna. No havvi moneta, né automotori nec palazzi nec chiese nec comodità moderne et similia. I loro case son fatte di legno nobilissimo legato con clavi et corde in costruzioni provvisorie. Dormono sul pavimento senza materazzi et mobilia et electrodomestici.’ Kim Soon-hyun. Esplorationi de lo cosmo gaio, Seoul 2120”.

L’Ingresso come è gratuito, ma è gradita la prenotazione via whatsapp o telefono: 328 5546583.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.