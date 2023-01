ASCOLI PICENO – Via libera al rinnovo dei permessi per transito e sosta in ZTL. Segue la nota del Comune di Ascoli:

«L’Amministrazione Comunale informa che è possibile effettuare il rinnovo dei permessi per transito e sosta in ZTL. Gli uffici della Saba, presso il Parcheggio Torricella, sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12. I nuovi permessi verranno consegnati immediatamente dopo il pagamento, che potrà essere effettuato sia in contanti sia tramite Bancomat. I costi dei permessi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. La validità dei vecchi pass è comunque stata prorogata fino al 28 febbraio 2023».

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.