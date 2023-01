ASCOLI PICENO – Incentivi alle aziende, ci sono importanti novità per il tessuto economico del Piceno. Da una parte l’iniziativa di contrasto ai fenomeni di deindustralizzazione gestita dall’Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso lo stanziamento di oltre 22 milioni, dall’altra i nuovi bandi Por Fesr 2021/27 della Regione Marche che puntano su ricerca e innovazione grazie a una dotazione di 586 milioni.

Una duplice e importante opportunità che il Piceno Consind ha deciso di illustrare nel corso dell’Info Day che si terrà venerdì 13 gennaio, dalle 15, nella sede di Via della Cardatura, ad Ascoli Piceno. Un evento nodale organizzato in tandem con Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Marche e Invitalia, che ha l’obiettivo di fornire chiarimenti, informazioni e prima assistenza alle imprese interessate. All’incontro parteciperanno il presidente del Piceno Consind Domenico Procaccini, l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Maria Antonini, Michele D’Ercole (direttore dell’Area progetti e strumenti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale), Silvano Bertini (dirigente Settore industria, artigianato e credito della Regione Marche), Pietro Bracci e Giulia Leone (funzionari referenti di Invitalia).

L’evento sarà fruibile in maniera ibrida, vale a dire sia in presenza che da remoto; per iscriversi occorre compilare il modulo scaricabile dal link: www.picenoconsind.com/it/agevolazioni ed inviarlo all’indirizzo mail [email protected] . E’ inoltre prevista la trasmissione in streaming, collegandosi al canale YouTube del Piceno Consind.

