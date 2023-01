ASCOLI PICENO – Si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 19 gennaio, presso la sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo la conferenza stampa per la nascita della Fondazione Ascoli Cultura. È stata l’occasione per sottoscrivere l’atto costitutivo, e per illustrare compiti e obiettivi del progetto.

Alla conferenza hanno partecipato il Sindaco, Marco Fioravanti , il notaio Francesco Filauri, responsabile della firma dell’atto, il notaio ed ex sindaco Nazzareno Cappelli, nuovo presidente della Fondazione Ascoli Cultura, la vice presidente, Ada Gentili, i membri del CdA, il professore Stefano Papetti, Aldo Pizzingrilli e Valeria Germani, e la revisore dei conti, Milena Ciotti.

