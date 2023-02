SPINETOLI – I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti, alle ore 10 circa, per l’incendio di in autovettura lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare. L’incendio dell’autovettura è avvenuto in prossimità dell’uscita Spinetoli, nella carreggiata direzione Ascoli. La squadra dei Pompieri della sede Centrale di Ascoli Piceno che è intervenuta, ha prontamente spento l’incendio ma la vettura riportava già un danneggiamento importante. Non risultano persone coinvolte. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale .

