ASCOLI PICENO – Il club bianconero ha ufficiliazzato il nuovo allenatore, Roberto Breda, treviggiano classe ’69, è già alla guida del Picchio, ex centrocampista, chiusa la carriera da calciatore nel 2005 nella Salerintana, poi iniziò il suo percorso da allenatore. Nel 2007 inizia la sua carriera come allenatore della Primavera della Reggina e dal 2022 è match-analyst di Sportitalia.

Dopo la pesante sconfitta con il Cittadella, la società ha deciso di esonerare Bucchi, sulla panchina sale Bredache ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno 2023.

L’Ascoli trainata da Bucchi ha virato dal 4-3-3 iniziale al 3-5-2, modulo che ha però fatto si che alcuni giocatori come Bidaoui rimanessero fuori dal progetto tatticco, esaltando però in particolar modo le doti di Falasco e anche Collocolo devastante nei suoi inserimenti. Mister Breda: generalmente predilige il 4-2-3-1.

Il tecnico esordirà sulla panchina bianconera nel match Ascoli-Perugia, valido per la 24° giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 11 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli.

Carriera da allenatore.

Nel 2007 allenatore della Primavera della Reggina dalla stagione 2007-2008, a febbraio 2010, è stato promosso allenatore della prima squadra, dopo l’esonero di Ivo Iaconi. A luglio 2010 firma con la Salernitana, in Lega Pro Prima Divisione 2010-2011, conquista un posto ai play-off. I granata falliscono e torna ad allenare la Reggina, esonerato a gennaio 2012 e poi richiamato alla guida della squadra, chiude il campionato al 10º posto.

A luglio 2012 si siede sulla panchina del Vicenza per la stagione 2012-2013 verrà esonerato il 27 gennaio 2013. A settembre 2013 assume la guida del Latina, neopromosso in Serie B, concludendo il campionato al terzo posto qualificandosi ai play-off, poi persi in finale con il Cesena. Il 3 gennaio 2015 viene esonerato con la squadra in piena zona retrocessione. Il 27 settembre 2015 diventa il nuovo allenatore della Ternana portando la squadra al 12º posto finale in B. Il 10 giugno 2016 viene nominato nuovo tecnico dell‘Entella, in Serie B, esonerato il 30 aprile 2017

Il 26 ottobre 2017 diviene tecnico del Perugia, il 12 maggio 2018 viene sollevato dall’incarico a una sola giornata dal termine con la squadra arrivata matematicamente ai playoff. Il 7 novembre 2018 viene ingaggiato dal Livorno, ultimo in Serie B, riesce a salvare il Livorno poi esonerato e richiamato nuovamente. Il 29 novembre 2020 diventa allenatore del Pescara, ultimo in Serie B, il 14 febbraio 2021 viene esonerato.

La composizione dello staff di cui si avvarrà Mister Breda:

Allenatore in 2^: Vincenzo Melidona

Preparatore atletico responsabile: Donatello Matarangolo

Preparatore atletico: Vincenzo Paradisi

Preparatore atletico recupero Infortunati: Nazzareno Salvatori

Allenatore dei portieri: Andrea Aquilanti

Collaboratore tecnico: William Luzi

