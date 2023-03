Turno infrasettimanale alle 20.30 si gioca allo Stadio Alberto Braglia Modena-Ascoli, match valido per la 27ª giornata di Serie B.

Decide il gol di Pedro Mendes al trentesimo della ripresa. Grazie ad una giocata di Giovane, che vede il portoghese in area, assist dalla destra, il 90 bianconero sotto misura brucia in spaccata Gagno e infila in rete.

Al termine della partita Mister Breda ha commentato così la vittoria:”Il Modena è partito meglio di noi nel primo quarto d’ora, strada facendo siamo venuti fuori e, soprattutto nella ripresa, abbiamo giocato una partita importante, alzando il baricentro. Non era semplice contro un Modena che ha un’identità ben precisa. Non siamo stati bravi nelle ripartenze e nei minuti successivi all’infortunio dell’arbitro, ma c’è sempre stata da parte dei ragazzi la voglia di portare a casa il risultato e questo è un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita”.

Al termine di Modena-Ascoli a commentare il successo esterno dei bianconeri sono stati l’autore del gol vittoria Pedro Mendes e il centrocampista Samuel Giovane.

Mendes: “Sono molto contento per il gol perché sapevamo che con questo successo avremmo scavalcato in classifica il Modena. Sono tre punti importanti, che arrivano in una settimana difficile in cui eravamo delusi dal risultato col Benevento perché avevamo creato tanto senza riuscire a concretizzare. L’azione del gol di stasera l’avevamo provata in allenamento, il Mister ci aveva fatto vedere il video e Giovane ha crossato molto bene”.

Giovane: “E’ stata una gara equilibrata, ma l’abbiamo portata a casa perché ci abbiamo sempre creduto. Non era semplice contro un Modena che in casa ha sempre fatto bene, è una squadra aggressiva, che parte sempre forte e infatti, subito dopo l’infortunio occorso all’arbitro, abbiamo un po’ sofferto, m, dopo il gol del vantaggio, abbiamo preso coraggio e abbiamo creduto di poterla portare a casa”.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (37’ st Duca); Magnino, Gerli (37’ st Mosti), Poli (26’ st Armellino); Giovannini (10’ st Strizzolo), Falcinelli (10’ st Tremolada); Bonfanti. A disp.: Seculin, Ponsi, De Maio, Panada, Coppolaro. All.: Tesser

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel (15’ st Giovane), Caligara; Falzerano (42’ st Eramo), Marsura (24’ st Dionisi); Gondo (15’ st Mendes). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Tavcar. All.: Breda

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo (41’ pt Ceriello di Chiari)

RETI: 30’ st Mendes (A)

NOTE: ammoniti Gondo (A), Buchel (A), Silvestri (M). Spettatori 8.058 (335 ospiti) per un incasso di 76.924,00 €. Rec. 9’ pt, 4’ st.

