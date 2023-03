MONSAMPOLO DEL TRONTO – È da oggi online il bando per richiedere il bonus nuovi nati, una misura a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale con bambini nati o adottati nell’anno 2022. Il bonus consiste nell’erogazione di un contributo sotto forma di buoni spesa da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia nelle farmacie del territorio comunale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di consegna.

Per accedere al bonus, al momento della nascita o dell’adozione del figlio, almeno uno dei due genitori deve essere residente nel Comune di Monsampolo del Tronto e il nuovo nato o adottato deve risultare nello stesso stato di famiglia del genitore richiedente e risiedere nel Comune.

L’Amministrazione Comunale per il 2023 ha confermato il contributo e ha deliberato di aumentare l’importo massimo erogabile del bonus a € 300,00, per i nuclei familiari che abbiano un ISEE corrente in corso di validità minore o uguale ad € 12.000,00 e a € 150,00 per i nuclei familiari che abbiano un ISEE corrente in corso di validità superiore ad € 12.000,00. Nel caso in cui la famiglia richiedente decidesse di non presentare il modello ISEE, la domanda verrà comunque accolta ma si potrà beneficiare esclusivamente del contributo di € 150,00.

La domanda deve essere presentata entro il 7 aprile 2023 alle ore 14:00 tramite posta raccomandata, pec all’indirizzo [email protected] o a mano presso l’Ufficio Protocollo in Corso Vittorio Emanuele III n. 87. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0735/704116 int. 4 o inviare una mail a [email protected].

L’avviso e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale al seguente link https://www.comune.monsampolodeltronto.ap.it/it/page/bonus-nuovi-nati-2022.

