ASCOLI PICENO – Torna, dal 12 al 18 marzo, la settimana mondiale del glaucoma, dedicata alla prevenzione della malattia oculare che è seconda causa di disabilità visiva e cecità in Italia e che affligge 55 milioni di persone nel mondo.

Le sedi territoriali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) delle Marche hanno promosso una serie di eventi e screening gratuiti in collaborazione con Iapb Italia, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Ecco tutti gli appuntamenti, provincia per provincia.

ANCONA – la Sezione Territoriale di Ancona distribuirà materiale informativo martedì 14 marzo dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza D’Armi.

ASCOLI PICENO – L’Uici di Ascoli Piceno e Fermo mette a disposizione i propri ambulatori per una giornata di screening gratuiti della vista giovedì 16 marzo, dalle 9.30 alle 17.30, in via Copernico, 8. Dépliant e sensibilizzazione martedì 13 marzo.

FERMO – Per il territorio Fermano, distribuzione di materiale informativo nella piazza del capoluogo, venerdì 17 marzo.

MACERATA – L’Uici territoriale allestirà un banco espositivo mercoledì 15 marzo in Piazza Mazzini, in occasione della consueta giornata di mercato cittadino, e affiggerà e consegnerà volantini presso le biblioteche, le università e altri punti nevralgici della città.

PESARO E URBINO – L’Uici di Pesaro e Urbino promuove una giornata di screening visivi svolti da un medico oculista specializzato nella ricerca e nel contrasto al glaucoma. Appuntamento domenica 12 marzo in sede, in via Vincenzo Rossi, 75, a Pesaro, con prenotazione al numero 0721-416171. In programma anche distribuzione del materiale divulgativo martedì 14 marzo in piazza San Decenzio, a Pesaro, in occasione del mercato settimanale e giovedì 16 in corso Matteotti, a Fano.

