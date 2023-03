Per questo motivo il gestore della diga ha comunicato che in quel giorno verrà attivata la fase di preallerta “rischio idraulico a valle” in ottemperanza al vigente Documento di Protezione Civile recentemente aggiornato dalla Prefettura

ASCOLI PICENO – Si informa che nella giornata di mercoledì 15 marzo verranno effettuate alcune manovre di prova di apertura degli organi di scarico della diga di Talvacchia. Per questo motivo il gestore della diga ha comunicato che in quel giorno verrà attivata la fase di preallerta “rischio idraulico a valle” in ottemperanza al vigente Documento di Protezione Civile recentemente aggiornato dalla Prefettura. Oltre a questa Istituzione sono coinvolte nell’operazione la Regione Marche e il Comune di Ascoli Piceno. In quella giornata si svolgerà la visita semestrale di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, durante la quale verrà appunto richiesta l’esecuzione di manovre di prova di apertura degli organi di scarico. Per l’occasione saranno presenti i vertici della società Enel Green Power Italia, il dirigente del Comune di Ascoli, Maurizio Piccioni, e i volontari della Protezione Civile di Ascoli Piceno.

