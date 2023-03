ASCOLI PICENO – L’associazione Das Andere O.D.V. presenta il nuovo programma culturale 2023 incentrato sulla disciplina architettonica “Architettura e Urbanistica tradizionale”.

L’evento si terrà presso il Palazzo dei capitani del popolo (Sala dei Savi) dalle ore 18 alle ore 20 e vedrà ospite l’architetto inglese Jonathan James Morrell Weatherill, (sabato 18-03-2023) il quale – coadiuvato dall’architetto Baiocchi e dal consigliere Scalella – dialogherà su “”Il Risanamento delle Periferie La problematica delle sperequazione urbanistica”.

L’evento fornisce 2 numero crediti formativi per l’Ordine degli Architetti.

Abstract: Situato nel Parco Agricolo Sud di Milano, il paese di Rozzano fu costruito velocemente negli anni ’60 e ’70 del ‘900, per accogliere decine di migliaia di lavoratori e le loro famiglie che arriveranno da sud Italia. I palazzi, costruiti in pannelli modulari prefabbricati di cemento armato, ora destano in cattivo stato e non verranno restaurati. Il comune intende sostituirli con un tessuto urbano più vivibile, progettato secondo i principi di New Urbanism.

I progetti di due nuovi borghi verranno incorporati nel nuovo Pgt di Rozzano, e le aree verranno cedute a imprese che dovranno eseguire i progetti. I risultati serviranno da modello per il futuro sviluppo e riqualificazione di Rozzano, e potranno rappresentare un modello innovativo e sostenibile per il risanamento delle periferie.

Il programma si avvale del Patrocinio istituzionale del Comune di Ascoli Piceno, al quale l’associazione vuole porre il suo grazie, soprattutto verso il sindaco Marco Fioravanti e il consigliere Emidio Premici per aver creduto fin dal primo istante a questa proposta.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.