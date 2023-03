Nello spazio che in precedenza ospitava un distributore di carburante sono stati ricavati, grazie al contratto stipulato tra l’Arengo ed Eni, circa 50 nuovi posti auto

ASCOLI PICENO – Ora che anche la segnaletica è stata sistemata, la nuova area destinata alla sosta in via Piceno Aprutina ad Ascoli è pienamente fruibile.

Nello spazio che in precedenza ospitava un distributore di carburante sono stati ricavati, grazie al contratto stipulato tra l’Arengo ed Eni, circa 50 nuovi posti auto per dare risposta alla necessità di parcheggi nella zona di San Filippo e in quella limitrofa al 235° Reggimento Piceno.

