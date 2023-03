MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Premio ITALIVE avviato nel 2011 da Markonet srl, Autostrade per l’Italia e Coldiretti è una importante iniziativa che ogni anno ha come obiettivo di mettere in luce e giustificare i migliori eventi organizzati sul territorio italiano, informando gli automobilisti, viaggiatori e turisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato. Quest’anno l’obiettivo si è posato anche su Monsampolo, nella categoria Speciale Mostre Top, per la mostra “Limited n. 0” dell’artista Francesca Gentili, che è stata ospitata dal 18 giugno al 30 settembre 2022 nel Museo della Cripta – le Mummie di Monsampolo.

“Da diversi anni abbiamo deciso di investire sull’arte contemporanea – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – con la creazione della “Sala Ipogei Galleria Marconi, una sala espositiva nel nostro centro storico, nata grazie alla collaborazione con l’Associazione Marche Centro d’Arte e nella quale abbiamo realizzato rassegne e performance di Arte Contemporanea che hanno saputo valorizzare al meglio la nostra offerta culturale. Ci tengo a ringraziare l’artista Francesca Gentili, il direttore artistico delle Galleria Franco Marconi, il curatore della mostra Dario Ciferri, il presidente Associazione Marche Centro d’Arte Lino Rosetti e il dirigente del servizio cultura Mario Plebani, per il raggiungimento di questo splendido traguardo che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione”.

Con Limited n.0 Francesca Gentili è riuscita a creare un potente dialogo di pensieri e vite. Le vite raccontate nel museo, di cui tanto poco sappiamo, s’incontrano con i volti, i corpi, le storie, narrati dalla pittura nei luoghi e in dialogo. Nella sua opera non si percepisce la volontà di raccontare l’essere umano, ma dietro ogni volto si percepisce il bisogno di scandagliare se stessa, di scuotere la propria esperienza personale e narrarla, di generare una narrazione interiore attraverso l’osservazione della realtà.

Alla cerimonia di premiazione prevista per martedì 28 Marzo 2023 nello Stadio di Domiziano – Piazza Navona a Roma, sarà presente una delegazione del Comune di Monsampolo del Tronto guidata dal sindaco Massimo Narcisi.

