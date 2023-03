ASCOLI PICENO – Pubblichiamo un comunicato congiunto di NurSind , USB, Nursing-up di Ascoli Piceno



Come OOSS USB, Nursind e Nursing Up abbiamo fin da subito contestato con Diffida all’Av5 e ASUR, informato tutti i dipendenti e denunciato agli organi competenti della totale illegittimità della procedura per gli Incarichi di funzione.

Nonostante le nostre ragioni fossero più che valide il direttore di AV5 e ASUR hanno illegittimamente avviato la procedura degli Incarichi di Funzione, noi a tutela dei lavoratori e

dei Fondi Contrattuali abbiamo indetto lo stato di agitazione e tra le motivazioni principali c’era proprio il ritiro della determina che stabiliva l’organigramma con il relativo impegno di

spesa.. Tutto in totale spregio delle più elementari procedure previste da normativacontrattuale!

In tribunale, in data 27 Gennaio 2023, già avevamo fatto presente al legale dell’AST AP che accettavamo la sospensione, ma che non vi poteva essere altro che l’annullamento della

procedura.

Ad oggi è del tutto evidente che l’organo competente terzo, come il collegio sindacale, ha dato la parola fine dichiarando appunto che la procedura non risulta essere corretta in quanto irrispettosa dell’adeguato iter come da principio sostenuto dalle scriventi OOSS.

Annullamento quindi doveroso che la commissaria non ha potuto far altro che deliberare in tal senso, come letto su organi di stampa.

Conveniamo anche rispetto al fatto che una volta definiti i Fondi Contrattuali, augurandoci che siano capienti e di molto superiori rispetto ai Fondi incapienti precedenti, si procederà insieme

agli altri istituti a definire le risorse economiche del fondo per gli Incarichi che il CCNL vigente ha profondamente modificato.

Ma riteniamo che i principali attori istituzionali, sia l’allora sub–commissario AV5 e direttore ASUR, che le segreterie sindacali Prov.li CISL, CGIL, UIL, Fials e Ugl debbano per decenza chiedere scusa ai lavoratori, anche a chi ha partecipato dando loro false aspettative e dimettersi seduta stante!

In assenza di loro spontanee dimissioni, sin da ora i loro superiori dovrebbero rimuoverli dai loro attuali incarichi! Come OOSS siamo orgogliosi di aver combattuto in solitaria, nel rispetto del ripristino delle legalità e trasparenza, che crediamo siano doverose quando si tratta di soldi tutti i lavaratori.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.