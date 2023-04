PAGLIARE DEL TRONTO – Grande successo a Pagliare per la manifestazione “L’uomo della croce”, svoltasi nella serata di sabato 1° aprile, a cura della Pro Loco Pagliare-Spinetoli-San Pio X, in collaborazione con la parrocchia San Paolo, che ha messo a disposizione gli spazi, e con il patrocinio del comune di Spinetoli. Questa edizione della manifestazione è stata dedicata ad Alberto Azzara, scomparso nel 2020, uno dei principali fautori del ritorno di questa tradizionale rappresentazione sacra.

L’evento, appuntamento fisso negli anni ’80 e ’90, che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 3.000 spettatori provenienti anche da fuori regione, era tornato nel 2019, ma poi si era dovuto fermare di nuovo a causa della pandemia. 150 figuranti, oltre al gruppo SPQR Offida – Leg X Aurea, hanno animato il centro storico di Pagliare del Tronto e sei palchi sono stati allestiti in vari punti della frazione, tra cui l’antico mercato in via Vittorio Emanuele, l’accampamento romano in Piazza Sant’Andrea, uno spettacolare video mapping della crocifissione di Gesù proiettato sulla facciata della chiesa di San Paolo, la rappresentazione dell’ultima cena, con un altro video mapping, presso la chiesa di Sant’Antonio. Oltre al grande lavoro fatto dai volontari, la manifestazione è stata possibile anche grazie al contributo di Bim Tronto, al sostegno economico delle aziende del territorio e alle donazioni dei privati cittadini, che hanno fornito costumi, attrezzi e mezzi. Importante è stato anche il ruolo del Nucleo Protezione Civile Carabinieri e della Croce Verde Vallata del Tronto, che hanno contribuito economicamente e garantito la sicurezza e la viabilità. Presente, inoltre, il Vescovo della Diocesi di Ascoli, Gianpiero Palmieri, che ha seguito tutte le stazioni rappresentate ed è poi intervenuto lodando l’iniziativa.

Il video integrale dell’evento sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione.

