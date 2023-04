Da questo mese, anche le donne residenti nei Comuni dell’AST di Ascoli Piceno riceveranno l’invito per usufruire di questo servizio di prevenzione gratuito, che prevede di ripetere i controlli a cadenza biennale

ASCOLI PICENO – La Regione Marche ha deliberato a marzo l’estensione dello screening del tumore della mammella alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni. La scelta recepisce le “Linee guida per lo screening e la diagnosi del tumore della mammella”.

Da questo mese, anche le donne residenti nei Comuni dell’AST di Ascoli Piceno riceveranno l’invito per usufruire di questo servizio di prevenzione gratuito, che prevede di ripetere i controlli a cadenza biennale.

Gli esami di screening mammografico, indispensabili per diagnosticare in tempo una eventuale malattia tumorale, vengono effettuati nelle unità di radiologia dei due stabilimenti ospedalieri Mazzoni ad Ascoli Piceno e Madonna del Soccorso a San Benedetto del Tronto.

Al momento gli inviti stanno raggiungendo le donne nate tra il 1974 e il 1978, mentre da settembre partiranno quelli rivolti alle nate tra il 1949 e il 1953.

Le lettere sono inviate dalla Segreteria organizzativa screening oncologici che afferisce al Dipartimento di prevenzione e che è possibile contattare all’indirizzo mail: [email protected]@sanita.marche.it o al numero verde 800586657, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00.

