ASCOLI PICENO – Un nuovo evento ad Ascoli Piceno e il primo di una serie di eventi culturali sul cibo organizzati dall’ associazione culturale “Il Portico di padre Brown“.

Venerdì 21 aprile, alle ore 17,30, presso il Desco by capitan Giacomo, in via Vidacilio 10, Monia Caramma presenterà il libro “La verità vi prego sul cibo!”. Ad introdurla saranno la presidente dell’associazione, la giornalista Pina Traini, e il medico-chirurgo, il dottor Mauro Mario Mariani.

Monia Caramma è sustainable food reseacher da oltre venti anni, editorialista, saggista, imprenditrice e formatrice di cultura degli alimenti. Forbes l’ha inserita tra le cento donne più influenti d’Italia. È una grande esperta di cereali antichi con e senza glutine, che ha iniziato a studiare nel 2000, creando poi nel 2015 una tecnica di molitura per il mantenimento delle migliori caratteristiche nutrizionali del mais bianco e del sorgo.

Durante l’incontro la Caramma spiegherà cosa c’è veramente dentro i cibi che troviamo sugli scaffali dei supermercati e quali scelte consapevoli occorre fare per tutelare la nostra salute, fornendo semplici regole pratiche che ci permettono di leggere le etichette degli alimenti in modo critico e di smascherare la presenza di coadiuvanti, coloranti, additivi e zuccheri nascosti negli alimenti che portiamo a tavola, consigli utili soprattutto per chi soffre di intolleranze alimentari.

Per informazioni e prenotazioni: 0736 520195

