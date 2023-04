Fritto misto, convegni Prs Regione Marche: il 27 aprile valorizzazione delle produzioni locali e show cooking

Ascoli Piceno (AP) – Appuntamento con tre Convegni PSR Regione Marche organizzati da Partners in Service srl, titolare del CEA Ambiente e Mare, R. Marche, riconosciuto Organismo di Consulenza aziendale per le Imprese Agricole e Forestali – Sviluppo Aree Rurali e Qualità delle Produzioni R. Marche MIPAAF, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Medaglia d’oro al Valor Militare per Attività Partigiana ed in collaborazione Azienda Agricola Case Rosse, Patasibilla srl e Fritto Misto

Dopo gli appuntamenti di domenica 23 aprile una seconda ondata di appuntamenti si terrà Giovedì 27 Aprile presso Fritto Misto Social Club – Piazza Arringo, Ascoli Piceno (AP) che vedrà alle ore 16.00 “STRATEGIE INNOVATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI”. Sono previsti l’intervento della Dott.ssa Chiara Poli – Consulente senior social media manager “Web marketing e comunicazione per il settore agroalimentare” e del Dott. Agr. Luca Giacomozzi – Docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione con “Dall’economia dei prodotti all’economia delle esperienze” moderatore Dott.ssa Barbara Zambuchini – Partners in Service srl – CEA Ambiente e Mare – R.Marche.

A seguire ore 18.00 “VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LOCALI A TAVOLA”, con Davide Camaioni – Chef ristorante “Posto Nuovo” di San Benedetto del Tronto (AP), Sommelier – Tuber Communications Soc Coop. – Monsampolo (AP) e moderatore Matteo Mattei –Referente progetto socio gastronomico “La Favalanciata”. A seguire piccola degustazione gratuita a cura di Tuber Communications Soc Coop, per info e prenotazioni: 351.8737873.