ASCOLI PICENO – Riprende ad Ascoli Piceno l’attività della Società Filarmonica Ascolana con i “Concerti di primavera 2023″.

Due saranno gli appuntamenti che si terranno presso l’Auditorium “E. Neroni” Fondazione Carisap: il primo, in programma il 4 maggio, alle ore 21, vedrà esibirsi in duo la violinista Maria Solozobova e il pianista Giuliano Mazzoccante, con un programma che include musiche del grande repertorio cameristico dell’Ottocento; il secondo, il 18 maggio, sempre alle ore 21, avrà per protagonista il quartetto del complesso cameristico “I Virtuosi di Kiev”.

Questo è il programma del primo concerto del 4 maggio:

FRANCK, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte

SAINT-SAËNS, Introduzione e rondò capriccioso op. 28

BEETHOVEN, Sonata n. 8 in sol maggiore op. 30

GRIEG, Sonata n.3 in do minore op.45

Maria Solozobova è una violinista di livello internazionale, che si è esibita nelle sale da concerto e nei festival di tutto il mondo, vantando collaborazioni con musicisti del calibro di Martha Argerich, Mischa Maisky, Yuri Bashmet, Maria Joao Pires, Vladimir Ashkenazy, Sol Gabetta e Mikhail Pletnev.

Giuliano Mazzoccante è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pianisti italiani della sua generazione. Si esibisce regolarmente come solista con alcune tra le maggiori orchestre italiane e straniere e collabora come camerista con musicisti come Karl Leister, Pavel Berman, Francesco Manara e Franco De Angelis.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso la biglietteria dei teatri ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo, tel. 0736.298770, on line sul circuito Viva Ticket oppure la sera del concerto.

Il costo del biglietto intero è di euro 10,00, ridotto per soci e familiari conviventi Società Filarmonica Ascolana APS è di euro 5,00

