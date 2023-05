MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Comune di Monsampolo del Tronto dal 15 al 25 maggio 2023 ospita la prima edizione di “INSIEME famiglie al centro – attività diffuse rivolte alla famiglia”, un vero e proprio festival della famiglia e dell’educazione, realizzato grazie al contributo dell’Ambito Territoriale Sociale 21 e in collaborazione con le cooperative Tangram e Abilita, l’Associazione Michele per tutti onlus, l’Associazione Stelle a Colori, la cooperativa sociale Il Melograno, e i presidi provinciali di Nati per Leggere e di Nati per la Musica.

Una festa per genitori e figli con un ricco programma e l’opportunità di incontrarsi e conoscere le offerte e i servizi presenti sul territorio. “INSIEME famiglie al centro – attività diffuse rivolte alla famiglia” rappresenta un’ulteriore opportunità per Monsampolo, che arriva dopo l’istituzione della nuova Sezione Primavera del febbraio scorso e della recente adesione al protocollo nazionale di “Nati per Leggere”, per promuovere la lettura ad alta voce per bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, di prossima attivazione nella scuola dell’infanzia di Stella.

Il festival prenderà il via lunedì 15 maggio, proprio in occasione della Giornata Internazionale delle famiglie e si svilupperà per dieci giorni, con iniziative ed eventi su tutto il territorio comunale.

“Con questo progetto – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – vogliamo accendere all’interno del nostro territorio un focus importante sulla famiglia e, più in generale, sul mondo dell’educazione. Saranno dieci giorni davvero intensi con moltissimi eventi totalmente gratuiti che coinvolgeranno figli e genitori in attività, laboratori e seminari di approfondimento su varie tematiche d’interesse generale proprio sulla genitorialità, sull’infanzia e sull’adolescenza. Ci tengo a ringraziare l’Ambito Territoriale Sociale 21 e soprattutto le cooperative Tangram e Abilita, insieme ovviamente a tutte le realtà coinvolte nell’iniziativa, per il grandissimo impegno profuso nell’organizzazione di questa importante iniziativa, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione. Il festival rientra all’interno di una progettazione più ampia che ci porterà, entro la prossima primavera, ad inaugurare il nuovo Centro Comunale Polifunzionale per le Famiglie che nascerà dalla riqualificazione dell’ex asilo di via SS. Crocifisso con fondi PNRR e che consentirà di dotarci di uno spazio totalmente rinnovato dedicato proprio alle famiglie e ai ragazzi”.

“INSIEME famiglie al centro” è un evento che coinvolge i bambini e le loro famiglie – ha dichiarato la presidente della cooperativa Tangram Barbara Scarpantoni –e che propone diverse attività ludiche ma anche laboratori, incontri e numerose altre attività adatte per tutte le età. Il programma è stato realizzato in coprogettazione con i genitori e i ragazzi ai quali abbiamo sottoposto dei questionari per capire quali fossero i loro bisogni, le loro necessità e le loro reali esigenze. In base alle risposte che ci sono pervenute abbiamo poi provveduto a stilare un programma condiviso assieme alle altre realtà coinvolte. Un vero e proprio lavoro di squadra di cui siamo molto soddisfatti e ci auguriamo sarà anche apprezzato dalle famiglie”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi mandando un messaggio WhatsApp al numero 3891039919 indicando il nome dell’attività selezionata e i nominativi dei partecipanti (la conferma dell’iscrizione è automatica e non sarà inviato nessun messaggio di conferma). Per gli eventi di Nati per Leggere e Nati per la Musica, invece, poiché i posti sono limitati, per confermare la partecipazione sarà inviato un messaggio di conferma. In caso di maltempo le iniziative all’aperto che non sarà possibile trasferire all’interno, saranno rinviate a data da destinarsi.

Il programma completo degli eventi:

Lunedì 15 maggio

dalle ore 18:00

Benvenuta mamma

Incontro sullo sviluppo del neonato per i genitori e i loro bimbi fra 0 e 12 mesi.

Lo sviluppo del neonato, attività rivolta ai genitori e ai loro neonati.

C/o Michelepertutti – Piazza Binni 4, Stella di Monsampolo

h 18:30/20:00

Regole e accoglienza emotiva, come destreggiarsi!

Rivolto principalmente ai genitori di figli 4/11 anni, sull’equilibrio tra le giuste regole e l’accoglienza emotiva.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Martedì 16 maggio

h 10:00/11:30

Cerchio delle mamme

Rivolto a donne in gravidanza e mamme di bambini e bambine 0/18 mesi.

Un confronto tra mamme per sostenere e sostenersi a vicenda, un posto sicuro dove condividere la propria esperienza senza giudizi.

C/o Michelepertutti – Piazza Binni 4, Stella di Monsampolo

h 17:00/18:00

Laboratorio del gusto (2/6)

Attività di cucina con nonni e nonne per riscoprire i sapori delle nostre tradizioni.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

h 20:30/22:00

Il sesso spiegato agli adolescenti: puntiamo sulla chiarezza!

Rivolto principalmente ai genitori con figli 10/15 anni

Educare alla sessualità significa aiutare bambini/e adolescenti a compiere il loro percorso con positività e naturalezza.

C/o Scuola Primaria – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Mercoledì 17 maggio

h 17:00/18:00

Per fare un albero (2-6 anni)

Attività ludiche di manipolazioni, sensoriali legate alla terra, ai semi e ai frutti.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

h 20:30/22:00

Cosa ci hanno detto i vostri figli?

Restituzione del questionario somministrato ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Secondaria di primo grado.

C/o Scuola Secondaria di Primo grado – Piazza Marconi, Monsampolo

Giovedì 18 maggio

h 18:00/19:30

Prevenzione dentizione

Rivolto ai genitori di figli 0/6 anni

Non è mai troppo presto per informarsi sulle problematiche di dentizione in cui incorrono i bambini e le bambine anche se piccoli.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

h 20:30/22:00

Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

Disturbi del comportamento alimentare: caratteristiche, segnali premonitori e prevenzione.

C/o Scuola Primaria – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Venerdì 19 maggio

h 10:00/12:30

Lasciamo l’impronta

Arte sui muri, tracciamo la nostra presenza. In collaborazione con gli alunni e gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado.

C/o ingresso nord Scuola Primaria – Via Salvadori, Stella di Monsampolo

dalle ore 18:00

Musica Piccola

Laboratorio di Nati per la Musica rivolta a famiglie con bambini e bambine da 0 a 2 anni e mamme in dolce attesa.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Sabato 20 maggio

h 10:00/11:30

Massaggio infantile

I primi contatti per trasmettere amore e cura e facilitare l’interazione e la relazione.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

dalle ore 17:30

Leggiamo insieme

Incontro di promozione alla lettura per famiglie con bambini e bambine 0-6 anni.

A cura dei volontari Nati per Leggere.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

h 17:00/19:30

Torneo Sportivo (6/12 anni)

Attività sportive e giochi rivolti a bambini/e e ragazzi/e.

C/o Parco Pubblico – Piazza Bachelet, Stella di Monsampolo

h 18:30/20:00

Autistico a chi?

Presentazione del libro dal titolo “ Autistico a chi? ” di Paola Giosuè.

C/o CartolibrElia – Via Colombo 1, Stella di Monsampolo

Domenica 21 maggio

h 10:00/12:30

Lasciamo l’impronta

Arte sui muri, tracciamo la nostra presenza. In collaborazione con gli alunni e gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado.

C/o ingresso nord Scuola Primaria – Via Salvadori, Stella di Monsampolo

h 16:00/17:30

Torneo Sportivo (6/12 anni)

Attività sportive e giochi rivolti a bambini/e e ragazzi/e.

C/o Campetto 3×3 – Piazza Marconi, Monsampolo

Lunedì 22 maggio

h 10:00/12:00

Fotografia che passione (11-14 anni)

Il cellulare? lo usiamo per fare arte. Attività rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado.

C/o Scuola Secondaria di Primo grado – Piazza Marconi, Monsampolo

h 18:30

Bonus NUOVI NATI

Cerimonia di consegna

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

h 20:30/22:00

Nascere in era digitale

A cura dell’associazione Next-cultura digitale

Bambini, bambine e tecnologie digitali, opportunità e rischi.

C/o Scuola dell’Infanzia – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Martedì 23 maggio

h 10:00/11:30

Il sonno nei primi 1000 giorni

Fasi e regressioni del sonno nel bambino fino ai 3 anni.

C/o Michelepertutti – Piazza Binni 4, Stella di Monsampolo

h 18:00/19:30

Si parla mentre si mangia

Sedersi a tavola non è solo alimentarsi ma aiuta lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Come affrontare questa opportunità in sicurezza.

C/o Michelepertutti – Piazza Binni 4, Stella di Monsampolo

h 20:30/22:00

Il fenomeno del bullismo e il ruolo genitoriale

Conoscere il fenomeno del bullismo sociale per combatterlo e prevenirlo.

C/o Scuola Primaria – Via Pascoli, Stella di Monsampolo

Giovedì 25 maggio

h 21:00

Primo soccorso e disostruzione pediatrica

In questo incontro si daranno le indicazioni e alcune tecniche di base del primo soccorso su come intervenire quando si presenta- no situazioni di difficoltà.

C/o sede Croce Gialla – Piazza Binni, Stella.

