ASCOLI PICENO – Questa mattina, presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Mister William Viali. A dare il benvenuto all’allenatore sono stati il Sindaco Marco Fioravanti, il Presidente Carlo Neri, il Direttore Generale Domenico Verdone e il Direttore Sportivo Marco Valentini.

Nel corso della conferenza sono stati affrontati i temi riguardanti l’area tecnica, quelli attinenti la programmazione aziendale e infine sono stati svelati i prezzi della campagna abbonamenti e le agevolazioni riservate ai vecchi abbonati.

Presenti in platea i volti nuovi dello staff: Massimiliano Guidetti, allenatore in seconda, Giovanni Saracini, preparatore atletico, Paolo Vallese, preparatore atletico deputato al recupero infortunati. Confermati Andrea Aquilanti, allenatore dei portieri e Vincenzo Paradisi, preparatore atletico. Nei prossimi giorni saranno comunicati lo staff medico e fisioterapico e il programma delle amichevoli estive.

Neri : “L’Ascoli Calcio 1898 è la regina delle Marche. Ringrazio il sindaco per essere così attaccato alla squadra ed al territorio, fa piacere vederlo qui alla presentazione del nuovo mister. Abbiamo firmato poco fa la convenzione per lo stadio Del Duca per altri 10 anni. Un grande ringraziamento a mister Breda ed ai suoi collaboratori, hanno fatto molto bene ad Ascoli, sono persone eccezionali, il calcio però ha certe regole e si va avanti. Faccio a loro i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Siamo una delle società iscritte alla prossima Serie B, non è un fatto scontato e ci sono tante problematiche in molti club cadetti. Stiamo aspettando con serenità, come Lega B, quello che accadrà il 7 Luglio in Consiglio Federale. Come Ascoli non possiamo accettare un format del campionato diverso da quello a 20 squadre. Ringrazio tutte le persone della sede di Corso Vittorio Emanuele perchè questa iscrizione accresce il nostro valore organizzativo. Ringrazio per lo sforzo economico il patron Pulcinelli ed i nostri maggiori sponsor, a partire dal Cavalier Faraotti che ci è sempre vicino. Benvenuto a mister Viali ed ai suoi collaboratori. Benvenuto in questo grande club, uno dei più antichi in Italia e nel mondo, il più antico in questa stagione in Serie B, a Novembre saranno 125 anni dalla fondazione. Il calcio qui si respira in tutte le strade, non è solamente un valore sportivo. E’un anno di svolta, chiediamo al mister di andare in ogni campo per vincere. Lo spirito deve essere questo per rappresentare al meglio l’anima della società e del nostro popolo. Faremo di tutto per agevolare l’inserimento di mister Viali e del suo staff per far sì che possa essere un’annata memorabile. Abbiamo anche rinnovato il settore giovanile che deve tornare ad essere la nostra linfa. Poco fa abbiamo fatto le foto ufficiali per il primo contratto da professionista di Alessio Re. Il nostro vivaio deve essere il serbatoio del club”.

Verdone : “Porto i saluti del patron Pulcinelli e faccio un grosso in bocca al lupo a mister Viali ed a tutto il suo staff. Ci tengo a salutare il dottor Del Gobbo, Nazzareno Salvatori e Teodoro De Luca che non lavoreranno più con noi. Faremo altre scelte in questa direzione. Il patron ci ha dato obiettivi ben precisi da raggiungere. Il primo è l’attenzione al bilancio, rendendolo più sostenibile possibile. Abbiamo lavorato per un mese fino a notte fonda, in maniera tranquilla e serena, per procedere all’iscrizione. Vogliamo portare questa società all’autofinanziamento, siamo a buon punto e possiamo arrivarci fin dalla prossima stagione. Stiamo crescendo con i ricavi commerciali, tutta la città è coinvolta, dagli imprenditori ai tifosi. Di questo ne siamo veramente fieri. Il ds Valentini in questi anni ha iniziato a portare avanti un percorso di vendite, plusvalenze e ringiovanimento della rosa. Il budget è un po’ più basso rispetto all’anno scorso, il ds dovrà portare qui dei giovani di valore. Quando abbiamo iniziato avevamo in rosa giocatori con contratti esosi, anche fuori rosa. Pure nel settore giovanile avevamo 50 ragazzi in convitto a nostre spese e di questi nessuno milita ora in qualche club professionistico. L’ultimo obiettivo del patron è mantenere sempre la parte sinistra della classifica con una salvezza tranquilla provando ogni anno a fare uno step superiore. Vogliamo far diventare il nostro settore giovanile un fiore all’occhiello, con rispetto dei ruoli, educazione ed organizzazione. Ci stiamo lavorando”.

Il Ds Valentini:”Obiettivi che porto avanti da due stagioni, mettere a posto il bilancio e occuparmi delle uscite e di migliorare il settore giovanile. Non è un lavoro che si fa in poco tempo ma un processo lungo e costante. Con questo mercato che affronteremo sarà quello definitivo abbiamo fatto 30 uscite venduti calciatori per qualche milione di euro perchè chiestomi dalla proprietà. Parlo di Saric, Bidaoui e Sabiri sono stato criticato ma è quello che mi è stato chiesto. Scelte fatte da noi ma concordate con tutti i calciatori, che volevano essere ceduti. IL calcio è cambiato le società devono essere gestiti come aziende. La scelta di mister Viali è figlia di questo modo di operare, la riteniamo la persona migliore per portare avanti questo processo. Lo abbiamo contattato lo scorso anno e lo abbiamo valutato. E’ stato vicino l’anno scorso ad essere il nostro mister, lo scorso anno non eravamo preparati ad un cambio di allenatore, quest’anno non ho avuto il benchè minimo dubbio nel tornare su di lui quando abbiamo deciso di cambiare. Per dovere di cronaca, dico con chiarezza che ho contattato il mister la prima volta dopo che aveva ottenuto la salvezza ai playout, sia per rispetto del Cosenza che per il nostro ex allenatore Breda che ringrazio per l’ottimo lavoro. Quindi abbiamo agito senza forzature, con i modi giusti di procedere. Sono convinto che sia la scelta migliore, sia a livello tattico che umano e di motivazioni. Alla mia terza stagione io ho sempre più motivazioni. Punto a fare ancora meglio, giorno per giorno. Per i portieri non siamo esterofili. Il mercato lungo fino al 31 Agosto è complicato da gestire. dobbiamo ringiovanire la rosa e alcuni non faranno parte del progetto in ottica futura ma lo zoccolo duro rimarrà. Il primo intervento sarà fatto sui giovani. Se il primo portiere sarà un profilo, metteremo un certo tipo di secondo al suo fianco. La valutazione andrà fatta sulla coppia, che dovrà lavorare bene insieme. Se faremo un investimento su un portiere giovane, anche all’estero, lo accoppieremo ad un portiere più esperto, magari in prestito. Non vorremmo essere molto esterofili come società, ma nel portiere non c’è tanto rischio da un punto di visto tecnico. Giovane?C’è un accordo con l’Atalanta per tenerlo in prestito anche per un’altra stagione qualora non arrivassero offerte dalla Serie A, penso che ci siano le condizioni per rispettare questa parola. Donati? Non penso ci sarà la possibilità di tenerlo. Giordano? Non ho avuto modo di entrare in contatto con la Sampdoria che ha avuto dei cambiamenti societari nell’ultima periodo. I 2001, come Donati e Giordano, non fanno parte della regola del minutaggio, quindi bisogna fare delle riflessioni. Bolletta? Penso sia arrivato il momento che vada a misurarsi con i grandi. . Re ha sottoscritto il primo contatto da professionista, ha qualità, partirà con noi in ritiro e poi andremo ad analizzare se ci saranno delle occasioni. Caligara penso che non abbia raggiunto il suo livello di crescita top, può ancora migliore e lo consideriamo parte integrante del nostro progetto. Collocolo non ci ha espresso un parere sul futuro, siamo in contatto con il suo entourage, qualora dovessero arrivare delle offerte congrue le andremo ad analizzare, altrimenti resterà con noi. Tavcar?dobbiamo creare spazio perchè ha qualità, vien da sè che qualcun’altro dovrà uscire nel pacchetto dei difensori centrali. Falasco? Noi e l’allenatore puntiamo tanto su di lui anche se non ha fatto un grande girone di ritorno, ma in precedenza era stato il miglior esterno basso sinistro del campionato. Sui terzini stiamo facendo delle valutazioni sulle coppie, non necesseriamente due over e due under con minutaggio. Mendes per noi è un giocatore che possiamo vedere in più ruoli. Forte ce lo vogliamo godere al massimo delle sue potenzialità, è un centravanti di categoria. Abbiamo investito tanto su di lui ed è un elemento di rilievo del nostro attacco”.

Mister Viali “Ringrazio il patron Pulcinelli per l’occasione che mi sta dando ed i direttori ed il presidente per il benvenuto. Il patron, quando l’ho incontrato, mi ha trasmesso grossa enfasi ed un entusiasmo straripante. Conoscevo già la piazza, ho un grandissimo ricordo da calciatore, è stata una tappa fondamentale e formativa. Ero giovane, ho avuto grosse responsabilità e sono maturato molto, arrivando poi in Serie A. Vorrei che Ascoli possa essere determinante anche per il mio percorso da allenatore. Modulo? Si può partire con un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 ma non mi focalizzo molto sui numeri, mi piace parlare di principi di gioco, bisogna essere molto elastici nelle due fasi. Si può cambiare volto anche a gara in corso. Esordio a Frosinone in Coppa Italia, non si snobba nulla proveremo a vincere qualsiasi partita.

In ritiro con noi verranno alcuni ragazzi della Primavera. Ho accettato il percorso tecnico della società, stiamo lavorando molto sui giovani under in questa prima fase di mercato. Ho sempre lavorato con tanti giovani, mi piace e dà grande soddisfazione, in un gruppo esperto portano anche quel pizzico di sana follia. La Serie B è molto complicata, gli obiettivi della società sono anche i miei. Sono un allenatore ambizioso e voglio che lo siano anche i miei calciatori, lo pretendo. Siamo alla finestra su vari nomi per il ruolo di portiere.

Nella mia idea, i 3 giocatori offensivi devono essere elementi che vadano a determinare. Dionisi è’ un giocatore che in Serie B ha fatto molto bene, fino ad oggi è il capitano ed è stato un giocatore importante ma devo valutare i giocatori da vicino e le situazioni che si creano. Botteghin? Ha fatto un campionato straordinario, il mio obiettivo è portare al massimo livello ogni giocatore della rosa, anche Bellusci. Questi giocatori esperti devono far crescere pure i giovani che abbiamo in rosa. Con il DS ci confrontiamo da un paio di settimane sulle dinamiche di mercato, quando sono stato chiamato mi si è accesa subito la fiammella. Il 13 Maggio l’organico dell’Ascoli mi aveva fatta un’impressione molto positiva. E’ un gruppo di lavoro di medio-alto livello. Il mercato andrà dietro alla strategia aziendale. Collocolo? L’ho avuto a Cesena, so che potrebbe avere situazioni molto importanti per la sua crescita. Caligara? Mi hanno assicurato che rimarrà. Buchel? E’ centrale in questo organico. Ha grandi qualità, è tecnico e può fare tante cose. A volte potremo palleggiare anche a due mediani. Mendes? Può essere utilizzato sia da trequartista che da attaccante”.

Lo staff di Mister Viali: Allenatore in seconda: Massimiliano Guidetti –Preparatore atletico responsabile: Giovanni Saracini –Preparatore dei portieri: Andrea Aquilanti – Preparatore atletico: Vincenzo Paradisi – Preparatore atletico-recupero infortunati: Paolo Vallese –Club manager: Mirko Evangelista – Addetto agli arbitri: Valerio Paci

IL Dg Verdon e: “Abbiamo rinnovato la partnership per la nuova maglia per altri 3 anni con la Nike. Saranno presentate ad Agosto. Con Nike abbiamo raggiunto l’accordo per un corner di vendita di loro prodotti. La prima maglia sarà bianconera e personalizzata per il nostro club e sarà motivo di orgoglio per tutti i tifosi. E’ un motivo di grande orgoglio. Ci saranno le solite 4 maglie, tutte nuove, sono sicuro che piaceranno ai tifosi. Ci sarà anche una maglia special edition, a Novembre, in occasione del 125° compleanno dell’Ascoli che poi sarà messa in vendita allo store. Abbiamo iniziato dei lavori sull’impianto al termine del campionato. C’è stato un adeguamento delle torri faro, portate a 1200 lux, target obbligatorio per giocare in B. I lavori dovrebbero terminare nella prima metà di Agosto. Anche il manto erboso lo stiamo perfezionando, con transemina e nuove valvole di irrigazione. Picchio Village? Lo vogliamo acquisire, è stata la prima cosa che ho detto al patron. Dobbiamo assolutamente raggiungere questo obiettivo, ci vorrà ancora qualche mese per arrivare il closing. Faremo intanto un campo nuovo, con le stesse misure del Del Duca. Abbiamo fatto un accordo, con lo stesso player che sta lavorando allo stadio, anche per adeguare le torri faro del Picchio Village H24. Settore giovanile? Ci siamo resi conto che dovevamo offrire un centro sportivo adeguato, a lungo i tecnici hanno dovuto lavorare su più campi. Le nostre compagini giovanili devono stare tutte a contatto con la prima squadra. Ora il responsabile è Nosdeo, ci è piaciuto molto come ha lavorato a livello organizzativo e tecnico. I ragazzi, come dice sempre il presidente Neri, devono essere preparati anche a livello educativo, con un forte rapporto con scuola e famiglie.”.

