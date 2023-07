ASCOLI PICENO – La Cooperativa On the Road in collaborazione con Frida Art Academy di Ascoli Piceno il 14 luglio 2023 alle ore 18:00 vi invita all’inaugurazione dell’esposizione “Ecce Ancilla”, che si terrà nella Galleria Intimissima in Piazza del Popolo, Ascoli Piceno, e che esporrà le opere delle artiste e allieve della Frida Art Academy Roberta Petrocchi, Barbara Piermanni, Emma Lombardo, Lorenza Di Lorenzo, Marica Rella e Arianna Viviani. Curatore della mostra è l’artista e direttore della Frida Art Academy Zeno Rossi.

Solo nel 2023 sono state uccise 54 donne, di cui 43 in ambito familiare/affettivo. Di queste, 25 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Sensibilizzare sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, adesso, è più che mai fondamentale. Per questo motivo è nata la collaborazione tra la Cooperativa On the Road, da anni impegnata nel contrasto alla violenza maschile contro le donne e titolare dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio piceno, e la Frida Art Academy, per far vivere nella maniera più empatica ed immersiva possibile, in un modo che solo l’arte può fare, il percorso che dalla spirale della violenza porta alla possibile uscita dalla stessa.

Le opere esposte sono state create da sei artiste, Roberta Petrocchi, Barbara Piermanni, Emma Lombardo, Lorenza Di Lorenzo, Marica Rella e Arianna Viviani, sulla base delle tracce sonore elaborate dall’associazione culturale 7-8 chili lo scorso novembre 2022 (Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) grazie alle testimonianze di alcune donne per la passeggiata sonora in cuffia organizzata dalla Cooperativa On the Road.

Le opere che andrete ad ammirare sono una commistione di linguaggi sonori e visivi che vi faranno immergere in modo completo nella spirale della violenza.

Le opere rimarranno esposte presso la Galleria Intimissima per un mese con i seguenti orari di apertura:

Giovedì 12:00 – 13:00 / 18:00 – 21:00

Venerdì 12:00 – 13:00 / 18:00 – 21:00

Sabato 12:00 – 13:00 / 18:00 – 21:00

Domenica 12:00 – 13:00 / 18:00 – 21:00

Per maggiori informazioni potete contattare il numero 346 2172876 o l’indirizzo email [email protected]

