OFFIDA – Diciannove compagnie da tutto il mondo, 102 repliche. Dal 25 al 27 agosto a Offida si terrà la nona edizione dell’International Fof (Figura Offida Festival). Sempre nella stessa modalità: spettacoli gratuiti con contributo libero “a cappello” e direttamente agli artisti. E la direzione artistica sarà come sempre a cura degli ideatori del Festival, Remo Di Filippo e Rhoda Lopez della Compagnia Di Filippo Marionette.

Artisti – italiani, argentini, giapponesi, spagnoli, sudcoreani e cileni – si esibiranno negli angoli più suggestivi del borgo storico e in varie discipline: marionette, burattini, pupazzi e teatro d’oggetto, magia, clownerie e teatro di strada.

Gli spettacoli, pensati per un pubblico familiare e per questo adatti a tutti, inizieranno alle 17, saranno tutti gratuiti e solo per tre è previsto l’ingresso limitato per questione di spazio.

Verrà distribuito un programma che permetterà ai visitatori di organizzarsi nelle tre giornate.

Anche quest’anno verrà consegnato il Premio dedicato all’offidano Alfredo Tassi.

“Abbiamo deciso di creare questo premio – dichiarano Remo e Rhoda – per ricordare questo artista e amico scomparso. Il vincitore è estratto a sorte tra i vari artisti del festival. Chi riceve il premio è invitato a tornare l’anno successivo al Fof per portarlo indietro e poter far sì che qualcun altro possa vincerlo. L’arte non è mai competizione. È condivisione”.

“Il Fof – conclude il Sindaco Luigi Massa – si è affermata come una delle più qualificate, partecipate e conosciute manifestazioni di arte in strada a livello nazionale e internazionale. Le esibizioni delle compagnie artistiche ospiti regalano gioia e divertimento a grandi e bambini con un numero straordinario di spettacoli che si susseguono nei tre giorni e il coinvolgimento di tutta la Città. Grazie alla Pro Loco di Offida per l’instancabile lavoro organizzativo, alla direzione artistica di Remo e Rhoda e ai tanti volontari che supportano gli organizzatori”.

L’International FOF è un festival di teatro IN strada incentrato sul teatro di figura (marionette, burattini, pupazzi, teatro d’oggetto) e la partecipazione di alcune compagnie di altre discipline teatrali (magia, clownerie, teatro di strada).

Gli spettacoli sono pensati per un pubblico familiare e sono adatti a tutti.

All’interno del festival ci sarà un premio dedicato alla memoria dell’artista offidano Alfredo Tassi.

I programmi con la presentazione degli artisti, gli orari delle esibizioni ed i luoghi verranno distribuiti all’interno del festival.

Tutti gli spettacoli saranno gratis, però mettere soldi nel cappelli degli artisti è una forma di rispetto, una forma di aiuto, e una forma de approvazione.

