ASCOLI – Giovani talenti crescono, in campo e fuori. A distanza di qualche settimana dalla nona edizione di Fashion Mood, la doppia sfilata di moda promossa dalla CNA di Ascoli Piceno, il tennis internazionale celebra il talento di due sportivi profondamente legati al territorio, premiati dall’associazione lo scorso giovedì 20 luglio come esempio da proporre ai giovani stilisti protagonisti della serata inaugurale del Circolo tennis Maggioni di San Benedetto.

Pochi giorni più tardi, infatti, la talentuosa Elisabetta Cocciaretto si è aggiudicata il primo titolo Wta in carriera a Losanna, entrando a far parte della top 30 del ranking mondiale. Un’ascesa internazionale conquistata con costanza, impegno e determinazione: doti condivise appieno con Simone Vagnozzi, autentico maestro della racchetta ormai da anni tra i migliori allenatori del panorama tennistico mondiale.

Nonostante la battuta d’arresto incassata ieri a Cincinnati, il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Toronto porta anche la firma di Vagnozzi, che da un anno e mezzo affianca il campione altoatesino in un percorso di crescita costante già ricco di soddisfazioni.

Lo stesso che la CNA di Ascoli Piceno auspica per gli aspiranti stilisti che a San Benedetto hanno dato sfoggio di talento e passione, condividendo con i maestri del fashion piceno e il pubblico del Maggioni i frutti di un complesso percorso di studio e di ricerca.

«I successi sportivi e professionali di Elisabetta e Simone confermano la bontà del messaggio che, come associazione, abbiamo voluto trasmettere alle nuove generazioni – dichiara Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno – Se coltivato con cura e dedizione, nessun sogno è impossibile, in campo come nella vita. Auguriamo ai nostri giovani stilisti di fare tesoro delle esperienze dei nostri maestri artigiani e dei campioni del tennis marchigiano, che ogni giorno tengono alto il nome del nostro territorio in tutto il mondo».

