CASTEL DI LAMA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione, del sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio sull’imminente Fiera del SS Crocifisso.

È ormai alle porte la 27 edizione della nostra Fiera del SS Crocifisso. Un edizione nel segno della tradizione ma con novità che non mancheranno di coinvolgere tutte le aree della manifestazione.

La prima edizione della nuova amministrazione, con l’assessore Zappacosta che, già parte attiva delle edizioni passate, raccoglierà il testimone del grande lavoro svolto nel recente passato da Cinzia Fazzini, continuando ad offrire per tutti i giorni della fiera tanti laboratori per i più piccoli, convegni e sempre più intrattenimento serale per i ragazzi

Oltre alle consolidata collaborazione con Coldiretti, Anabic, Camera di commercio delle Marche ed Avis quest’anno ci arricchiremo della presenza attiva di AAUM (associazione allevatori Umbria e Marche) e dell’istituto tecnico agrario Celsio Ulpiani, che oltre ad elevare ulteriormente il livello qualitativo, dimostrano sempre più quanto la nostra fiera sia legata alle realtà del territorio, sempre più a Km zero.

Non mancherà venerdì sera l’appuntamento con la Rievocazione storica, giunta alla 26esima edizione, che quest’anno sotto l’attenta regia del maestro De Carolis e del professor Marucci, ci ha fatto togliere la bella soddisfazione di essere ammessa al corteo della Quintana di Ascoli come quindicesimo castello.

Non dimentichiamo l’intrattenimento musicale; il direttore artistico Reno Cicconi ha messo insieme molti eventi, che culmineranno con lo spettacolo principale della domenica , che vedrà sul palco i Modena city Ramblers, storica band folk rock del panorama italiano.

Infine, dopo i due record stabiliti in due edizioni ormai lontane, sabato alle 18:30 tenteremo di stabilire un nuovo Guinness world record: il maggior numero di arrosticini cotti in 10 minuti con la fornacella più lunga del mondo… da non perdere

Saranno quattro giorni intensi e ricchi di opportunità, e fin da ora ringraziamo tutti i volontari, i dipendenti comunali, le forze dell’ordine che collaboreranno per far sì che come sempre sia una festa ed un momento di crescita per tutta la nostra comunità.

